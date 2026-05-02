Explicación: Por qué Martin Odegaard no fue convocado para el partido del Arsenal contra el Fulham

Odegaard se perdió el partido contra el Fulham por una lesión en la rodilla que ya le había molestado esta temporada. El noruego tuvo que salir en el minuto 58 del empate 1-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, lo que generó dudas sobre su disponibilidad para la Premier League.

El noruego, que arrastra problemas de rodilla toda la temporada, no tuvo tiempo suficiente para recuperarse antes del partido del sábado, por lo que el cuerpo técnico decidió marginarlo del encuentro contra el Fulham en el Emirates Stadium para evitar agravar su lesión.