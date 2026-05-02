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Explicación: Por qué Martin Odegaard no fue convocado para el partido del Arsenal contra el Fulham
La resaca de la Liga de Campeones para el capitán del Arsenal
Odegaard se perdió el partido contra el Fulham por una lesión en la rodilla que ya le había molestado esta temporada. El noruego tuvo que salir en el minuto 58 del empate 1-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, lo que generó dudas sobre su disponibilidad para la Premier League.
El noruego, que arrastra problemas de rodilla toda la temporada, no tuvo tiempo suficiente para recuperarse antes del partido del sábado, por lo que el cuerpo técnico decidió marginarlo del encuentro contra el Fulham en el Emirates Stadium para evitar agravar su lesión.
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Arteta explica que los cambios se debieron a la rotación y a las lesiones
Antes del partido, Mikel Arteta explicó que los cinco cambios en el once titular respecto al empate contra el Atlético de Madrid se debían tanto a decisiones tácticas como al estado físico de algunos jugadores clave.
«Algunos cambios son obligados por diversos motivos; necesitamos energía, frescura y calidad», afirmó Arteta. Sus palabras reflejan el equilibrio que busca el técnico para afrontar un calendario exigente en varias competiciones.
La difícil temporada de Odegaard
Odegaard solo ha marcado un gol y dado siete asistencias en 32 partidos esta temporada. Además de su bajo rendimiento, el noruego sufre persistentes problemas de rodilla que le han limitado a 19 titularidades en la Premier League y la Liga de Campeones.
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Eze entra en juego mientras los Gunners reorganizan el equipo
Sin su capitán, Eberechi Eze fue titular para aportar creatividad en el último tercio. Bukayo Saka regresó a la banda derecha por Noni Madueke y Riccardo Calafiori recuperó la lateral izquierda, dejando a Piero Hincapie en el banquillo.
En el medio, Myles Lewis-Skelly entró en lugar de Martin Zubimendi, y en la izquierda Leandro Trossard ganó la titularidad sobre Gabriel Martinelli, completando una delantera muy renovada para el equipo londinense.