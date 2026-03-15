Explicación: Por qué Lionel Messi no jugó el último partido del Inter Miami en la MLS

A pesar de los puntos perdidos en la MLS, el Inter Miami no oculta su deseo de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf. La competición supone una vía para alcanzar el reconocimiento mundial, y Mascherano ya ha destacado anteriormente la importancia de este trofeo para el creciente legado del club. Sin embargo, se muestra cauteloso ante la posibilidad de que la búsqueda de un solo trofeo les distraiga de sus objetivos generales para la temporada.

«No somos un equipo que elija en qué competiciones jugar; estamos obligados a competir en todas ellas», declaró el entrenador a principios de esta semana. «Evidentemente, la Liga de Campeones es la única competición en la que el club suele participar y que nos estamos perdiendo, y eso está generando mucha emoción en todos nosotros. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que esto se convierta en una obsesión. Una cosa es estar emocionado y otra muy distinta es estar obsesionado».