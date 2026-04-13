Getty/GOAL
Traducido por
Explicación: Por qué la superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, ha cambiado su foto de perfil de Instagram por una imagen de LeBron James
Yamal se inspira en LeBron
Yamal ha publicado una provocadora imagen en redes antes del partido de vuelta de cuartos de la Champions. El joven sustituyó su foto de perfil en las redes sociales por una imagen de James sosteniendo el Trofeo Larry O'Brien, tras la remontada histórica de los Cleveland Cavaliers. Al identificarse con ese momento, el extremo envía un mensaje claro: la eliminatoria aún no ha terminado.
«Es uno de los modelos a seguir que me pueden inspirar para el partido de mañana», declaró Yamal el lunes al preguntársele por el cambio. «Espero jugar tan bien como él. Tenemos muchos veteranos, jugadores jóvenes… No soy el único».
- Getty Images Sport
La lucha por la gloria europea
Para un club de su talla, la Liga de Campeones sigue siendo el máximo referente de éxito. Ser eliminado en cuartos se consideraría un fracaso para un equipo que busca recuperar su dominio continental. La presión recae sobre veteranos y jóvenes estrellas, que deben mostrar la garra que exhibieron los Cavaliers hace una década. Yamal ha sido un rayo de luz en una temporada irregular, y su confianza contagiosa anima a la afición de cara a la visita al Metropolitano.
El Barça busca remontar en la Liga de Campeones ante el Atlético
Los blaugranas viven una situación delicada tras el 2-0 encajado en la ida. Visitarán Madrid con una tarea titánica ante un Atlético de Simeone sólido en defensa y cómodo con ventaja. Aun así, Yamal no se rinde. Tras actualizar su perfil, el joven delantero ha manifestado su compromiso y lanzado un mensaje a la afición del Camp Nou: «Esto aún no ha terminado, culés».
- AFP
¿Qué pasará ahora en Madrid?
El partido de vuelta empieza el martes por la noche en Madrid. El Barcelona necesitará más que gestos en redes para superar el sólido muro defensivo de Simeone. Pero explotar su papel de underdog puede motivar a los jugadores.