Explicación: Por qué la superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, ha cambiado su foto de perfil de Instagram por una imagen de LeBron James

Yamal ha publicado una provocadora imagen en redes antes del partido de vuelta de cuartos de la Champions. El joven sustituyó su foto de perfil en las redes sociales por una imagen de James sosteniendo el Trofeo Larry O'Brien, tras la remontada histórica de los Cleveland Cavaliers. Al identificarse con ese momento, el extremo envía un mensaje claro: la eliminatoria aún no ha terminado.

«Es uno de los modelos a seguir que me pueden inspirar para el partido de mañana», declaró Yamal el lunes al preguntársele por el cambio. «Espero jugar tan bien como él. Tenemos muchos veteranos, jugadores jóvenes… No soy el único».