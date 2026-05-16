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Explicación: Por qué la frustración de Kylian Mbappé estalló en el Real Madrid al sentirse la «cuarta opción»
Mbappé se declara «cuarta opción» en una declaración pública
La superestrella francesa sorprendió al Real Madrid al afirmar que ha quedado relegado a un papel secundario bajo las órdenes del entrenador interino Álvaro Arbeloa. Tras la victoria 2-0 sobre el Real Oviedo, el delantero declaró en la zona mixta: «Estoy al 100 % bien. No fui titular porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, por detrás de Mastantuono, Vinicius y Gonzalo», declaró Mbappé. «Estaba listo para jugar; es su decisión y hay que respetarla. No estoy enfadado».
Sin embargo, Arbeloa respondió rápido y negó esa jerarquía. El técnico madridista mostró sorpresa por la interpretación del jugador sobre sus charlas privadas: «Ojalá tuviera cuatro delanteros. No tengo cuatro y, desde luego, no le dije eso a Mbappé. Probablemente no me entendió. No sé qué decirte. Nunca le habría dicho eso. Si no le alineo, no puede jugar; soy el entrenador y decido quién juega», replicó Arbeloa.
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Por qué estalló la frustración de Mbappé
Según se informa, la frustración empezó con la llegada de Xabi Alonso, quien hizo a Mbappé el eje del equipo. En esa breve etapa, el francés brilló, mientras Vinicius Jr. quedó en un segundo plano. Sin embargo, cuando Arbeloa tomó las riendas, el péndulo táctico se inclinó a favor del brasileño. Arbeloa dejó claras sus intenciones desde el primer día: «Voy a trabajar para sacar lo mejor de Vini. Voy a exigir a sus compañeros que le busquen y le pasen el balón».
Según Marca, este cambio ha hecho que Mbappé se sienta aislado. La filosofía de Arbeloa prima la garra sobre el glamour, y el entrenador ha declarado: «No creamos el Real Madrid con jugadores que salen al campo en esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta empapada de sudor, barro y esfuerzo». Esta crítica velada a su escasa labor defensiva ha ampliado la brecha entre el fichaje estrella y el banquillo.
Pérez muestra su apoyo público ante los rumores de desavenencias
En medio de la tormenta está el presidente del club, Florentino Pérez, que ha protegido su fichaje estrella. A pesar de las fricciones con el cuerpo técnico, Pérez insiste en que el francés es la joya del proyecto: «Mbappé es el mejor jugador del Madrid ahora mismo», dijo, aunque admite que no habla con los jugadores sobre las decisiones del entrenador.
Pérez también respondió a los rumores sobre la inestabilidad del vestuario tras una temporada sin títulos, marcada por la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, la derrota contra el Bayern en Champions y la pérdida de La Liga a favor del Barcelona. A su juicio, el cansancio físico acumulado en el Mundial de Clubes fue el principal culpable de la mala racha, no la falta de armonía. «El origen de esto está en el Mundial de Clubes. No hemos podido recuperarnos físicamente», explicó el presidente.
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Silbidos en el Bernabéu y un futuro incierto
La tensión ha llegado a las gradas: Mbappé afronta los abucheos de los madridistas. Durante el partido contra el Oviedo, parte de la afición le silbó mientras calentaba y, al entrar en el minuto 69, el francés se mostró desafiante. «Hay que aceptarlo; es la gente expresando sus opiniones. No es algo personal. Es normal: cuando no ganamos, la gente elige a quién abuchear», comentó.
A falta de unos pocos partidos para el final de la temporada y con Vinicius Jr. consolidado como el líder preferido de Arbeloa, el futuro de Mbappé en el Real Madrid parece incierto. Si la directiva no resuelve sus diferencias, el verano podría traer cambios drásticos en el Bernabéu.