(C)Getty Images
Traducido por
Explicación: Por qué Harry Kane no juega con Inglaterra en el partido amistoso de Japón
Una lesión en un entrenamiento obliga al delantero a quedarse fuera
Harry Kane no jugará con Inglaterra contra Japón el martes por la noche tras sufrir una lesión leve durante un entrenamiento. A pesar de este contratiempo, la Federación Inglesa de Fútbol ha confirmado que, por el momento, el capitán permanecerá con la selección en lugar de regresar a Alemania para recibir tratamiento.
La decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el partido se considera una medida de precaución para evitar que la lesión se agrave.
En un comunicado publicado en X, la cuenta oficial de Inglaterra aclaró la situación tanto del capitán como del centrocampista Jordan Henderson: «Harry Kane descansa esta noche por precaución tras sufrir una pequeña lesión en el entrenamiento, pero permanece con la selección para someterse a más pruebas. Jordan Henderson regresó a Brentford antes del partido de esta noche».
- Getty Images Sport
El quebradero de cabeza táctico de Tuchel en Wembley
La ausencia de Kane ha planteado a Thomas Tuchel un importante dilema táctico. En lugar de recurrir a un sustituto natural como Dominic Solanke o Marcus Rashford, el entrenador alemán ha optado por comenzar el partido amistoso sin un delantero puro.
Jordan Pickford es el portero titular, mientras que la línea defensiva está formada por Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi y Ben White.
La configuración del centro del campo y del ataque ha sorprendido a los fieles de Wembley. Elliot Anderson y Kobbie Mainoo ocupan el centro del campo, mientras que un cuarteto creativo formado por Anthony Gordon, Morgan Rogers, Cole Palmer y Phil Foden se encarga de crear peligro de gol. Se espera que Foden desempeñe un papel de «falso nueve» para liderar la línea de ataque en sustitución de Kane.
La creciente lista de lesionados preocupa al equipo
La pequeña lesión de Kane no es más que el último revés para Tuchel, quien ha visto cómo ocho jugadores se retiraban de la concentración tras el reciente empate 1-1 contra Uruguay. Numerosas estrellas, entre las que se encuentran Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice y Bukayo Saka, se han visto obligadas a quedarse fuera de combate durante este parón internacional.
- (C)Getty Images
Centrémonos en los principios de la Copa del Mundo
A pesar de los problemas de selección, Tuchel sigue centrado en el objetivo a largo plazo de formar un equipo cohesionado de cara al próximo Mundial. Elogió el compromiso de sus jugadores, incluso de aquellos que han tenido problemas físicos durante estas dos semanas.
«Los jugadores se merecen un descanso mental del fútbol, y pudimos ver la energía con la que regresaron a la concentración en un nuevo entorno», añadió Tuchel. «Les ayuda a volver a sus clubes y rendir. Queremos que rindan en sus clubes, pero también es nuestra última concentración antes de ir a Estados Unidos, así que queremos volver a conectar con nuestros principios».