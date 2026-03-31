Harry Kane no jugará con Inglaterra contra Japón el martes por la noche tras sufrir una lesión leve durante un entrenamiento. A pesar de este contratiempo, la Federación Inglesa de Fútbol ha confirmado que, por el momento, el capitán permanecerá con la selección en lugar de regresar a Alemania para recibir tratamiento.

La decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el partido se considera una medida de precaución para evitar que la lesión se agrave.

En un comunicado publicado en X, la cuenta oficial de Inglaterra aclaró la situación tanto del capitán como del centrocampista Jordan Henderson: «Harry Kane descansa esta noche por precaución tras sufrir una pequeña lesión en el entrenamiento, pero permanece con la selección para someterse a más pruebas. Jordan Henderson regresó a Brentford antes del partido de esta noche».



