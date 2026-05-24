Guardiola, que ya había perdido la Premier ante Arsenal, dejó a Haaland fuera para celebrar su despedida del Etihad y preparar los compromisos internacionales.

Tras perder la Premier a favor del Arsenal por el empate ante el Bournemouth, el técnico catalán priorizó la fiesta y la preparación para los compromisos internacionales sobre su once habitual.

Hizo nueve modificaciones para rendir homenaje a los jugadores clave de su etapa en Manchester. «Es una mezcla, muchos no jugaban desde hace tiempo», reconoció antes del pitido inicial.

«Queremos una ovación de pie para Bernardo [Silva] y John [Stones]. Si fuera el último partido para ganar la Premier League, la alineación no sería la misma».