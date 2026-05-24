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Explicación: Por qué Erling Haaland no jugó en la última jornada del Manchester City contra el Aston Villa, en el adiós de Pep Guardiola
Rotación para la despedida definitiva
Guardiola, que ya había perdido la Premier ante Arsenal, dejó a Haaland fuera para celebrar su despedida del Etihad y preparar los compromisos internacionales.
Tras perder la Premier a favor del Arsenal por el empate ante el Bournemouth, el técnico catalán priorizó la fiesta y la preparación para los compromisos internacionales sobre su once habitual.
Hizo nueve modificaciones para rendir homenaje a los jugadores clave de su etapa en Manchester. «Es una mezcla, muchos no jugaban desde hace tiempo», reconoció antes del pitido inicial.
«Queremos una ovación de pie para Bernardo [Silva] y John [Stones]. Si fuera el último partido para ganar la Premier League, la alineación no sería la misma».
- AFP
Con la mirada puesta en el Mundial
Más allá de la emoción del momento, hay razones prácticas para la ausencia de Haaland. Se unirá a la selección de Noruega para el Mundial, cerrando otra temporada intensa en la que volvió a liderar la tabla de goleadores.
Aunque se pierda la última jornada, Haaland tiene casi asegurada la Bota de Oro de la Premier League: lleva 27 goles, cinco más que su inmediato perseguidor, Igor Thiago, del Brentford.
Guardiola, consciente del desgaste físico, afirmó: «Muchos han jugado muchos minutos; han sido increíbles, así que merecen jugar hoy».
Homenaje a las leyendas que se marchan
La alineación contra el Aston Villa rinde homenaje a la era dorada del City, con Silva y Stones de titulares. Ambos, como Guardiola, se irán este verano tras brillar en el Etihad. Solo Silva y Semenyo repiten del once que venció al Bournemouth.
La defensa se reforzó con Ruben Dias, Nathan Ake y Rico Lewis, mientras que Phil Foden actuó en una posición creativa. La alineación de Guardiola permitió a los aficionados agradecer al grupo que marcó sus diez años al frente del club.
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Emery rinde homenaje a un genio
Antes del partido, Unai Emery, técnico del Aston Villa, regaló a su compatriota Guardiola una réplica del león de Villa Park.
Emery, que se ha medido a Guardiola en 19 ocasiones, habló con admiración del técnico que domina el fútbol inglés desde 2016 y afirmó: «Para mí es el mejor entrenador y, además, como persona, es fantástico. Lo respeto porque es humilde y siempre se muestra muy respetuoso conmigo, y lo veo también con otros entrenadores, en el fútbol e incluso en la vida».