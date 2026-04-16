Explicación: Por qué el autobús del Real Madrid dejó atrás a Vinicius Junior tras la dura derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich

El marco normativo que rige estos controles posteriores a los partidos va más allá de detectar sustancias prohibidas en el organismo de un deportista. También se sanciona el incumplimiento de las instrucciones del responsable antidopaje, la negativa a someterse a un control o la falta de información precisa sobre el paradero. La FIFA también persigue el tráfico de sustancias o el incitamiento a terceros a infringir las normas, conductas que suelen llevar a las sanciones más severas, como la inhabilitación de por vida.