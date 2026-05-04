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Explicación: Por qué Alejandro Garnacho y Pedro se quedaron fuera de la convocatoria del Chelsea para enfrentar al Nottingham Forest, mientras Jesse Derry, de 18 años, debuta en la Premier League
Dos jugadores del Chelsea se quedan fuera
El Chelsea sufrió un revés de cara al partido del lunes, ya que tanto Neto como Garnacho quedaron descartados de la convocatoria. Ambos estaban ausentes cuando se presentaron las alineaciones, una hora antes del inicio del partido.
Según Standard Sport, ambos se recuperan de lesiones sufridas en los entrenamientos previos; el club aún no ha dado detalles sobre la gravedad ni el tiempo de baja.
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Derry debutó como titular en la Premier League
Por la oleada de lesiones, el técnico interino McFarlane apostó por la cantera para cubrir bajas. El extremo de 18 años Jesse Derry debutó como titular en la Premier League, en la banda izquierda. Derry, hijo del excentrocampista del Crystal Palace y el QPR Shaun Derry, ya había entrado como suplente esta temporada, pero ahora consigue su primera titularidad con el primer equipo.
Su convocatoria refleja la confianza en la cantera en este periodo de transición. Tras brillar con el sub-21, ahora busca dejar huella en el primer equipo ante un resistente Nottingham Forest.
Derry fue retirado en camilla tras un pésimo comienzo
El Chelsea se vio 2-0 abajo en 15 minutos, por los goles de Taiwo Awoniyi e Igor Jesus, de penalti. Al final del primer tiempo, Derry y Zach Abbott chocaron cabezas al disputar un balón; el joven del Chelsea salió en camilla y el defensa del Forest también fue reemplazado. El árbitro pitó penal, pero Cole Palmer falló antes del descanso.
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Una espera llena de nervios antes del viaje a Liverpool
Las lesiones llegan en un momento clave para el Chelsea. Tras el partido contra el Forest, los Blues viajarán a Anfield para enfrentar al Liverpool el sábado al mediodía. El cuerpo médico trabaja para saber si Neto y Garnacho llegarán a tiempo.
McFarlane ofrecerá más detalles en la rueda de prensa posterior al partido. De momento, el equipo se centra en los jugadores disponibles para superar este difícil tramo de la temporada.