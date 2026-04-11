AFP
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Explicación: Michael Oliver pitó un penalti polémico a favor del Arsenal contra el Bournemouth por una mano de Ryan Christie, según la Premier League
Una jugada de mano controvertida desata un gran debate
El Arsenal sufrió presión desde el inicio en el Emirates Stadium tras el gol de Junior Kroupi (min. 17) que sorprendió a la afición local y obligó al equipo de Mikel Arteta a reaccionar. A mitad de la primera parte, el árbitro Oliver pitó penalti a favor del Arsenal tras considerar que el centrocampista del Bournemouth, Christie, había tocado el balón con la mano dentro del área. Las protestas visitantes no evitaron que el VAR confirmara la decisión.
La Premier League explica la confirmación del VAR
La cuenta de Match Centre de la Premier League publicó un comunicado en X que confirmaba la decisión tras revisar el vídeo. La liga explicó que el brazo de Christie estaba levantado y alejado del cuerpo, por lo que el contacto con el balón se consideró mano.
«El VAR confirmó el penalti porque el brazo de Christie estaba levantado y alejado de su cuerpo», indicó el comunicado.
El Arsenal pierde en casa
Viktor Gyokeres lanzó el penalti y lo transformó con calma, empatando 1-1. Pero el Arsenal falló varias ocasiones en la segunda parte y Alex Scott, asistido por Evanilson, marcó en el 74' para devolver la ventaja a los visitantes. Los locales no igualaron y cayeron 2-1 ante su afición.
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¿Y ahora qué?
La victoria coloca al Bournemouth en la parte alta de la tabla y refuerza sus aspiraciones europeas, con un récord de 12 partidos sin perder en la Premier League. Mientras tanto, el liderato del Arsenal, con 70 puntos en 32 jornadas, ve amenazado su título: el Manchester City, nueve puntos atrás tras 30 partidos, visitará a los Gunners el próximo fin de semana.