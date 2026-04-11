Explicación: Michael Oliver pitó un penalti polémico a favor del Arsenal contra el Bournemouth por una mano de Ryan Christie, según la Premier League

La cuenta de Match Centre de la Premier League publicó un comunicado en X que confirmaba la decisión tras revisar el vídeo. La liga explicó que el brazo de Christie estaba levantado y alejado del cuerpo, por lo que el contacto con el balón se consideró mano.

«El VAR confirmó el penalti porque el brazo de Christie estaba levantado y alejado de su cuerpo», indicó el comunicado.