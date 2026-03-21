Explicación: Cómo terminar séptimo en la Premier League puede garantizar la clasificación para la Liga de Campeones

La Premier League esperaba contar con cinco equipos en la Liga de Campeones la próxima temporada y sigue en camino de lograrlo, a pesar de que el Tottenham, el Chelsea, el Newcastle y el Manchester City quedaron eliminados esta semana en los octavos de final: el Atlético se impuso al Tottenham en la eliminatoria a doble partido, el PSG eliminó al Chelsea, el Newcastle sufrió una goleada ante el Barcelona y el City cayó derrotado ante el Real Madrid.

Sin embargo, Inglaterra sigue teniendo un coeficiente más alto que España (23,892) —el país que quedó en segundo lugar la temporada pasada—, lo que significa que a los clubes ingleses les basta con un solo empate en los partidos que quedan esta temporada para asegurarse la plaza extra y tener cinco equipos en la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Los únicos países capaces de superar a Inglaterra son Portugal y España. Pero la única forma de que Portugal consiga la plaza extra sería que sus equipos llegaran a las finales de la Liga de Campeones y la Europa League.

La buena noticia para los clubes de la Premier League es que aún quedan cinco equipos de la Premier League en competición europea. El Arsenal y el Liverpool están en la Liga de Campeones, mientras que el Nottingham Forest y el Aston Villa siguen en liza en la Liga Europa y el Crystal Palace se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Conferencias.