Exjugador de Arsenal y Manchester City admite que jugó con nombre falso durante dos años

En un podcast conducido por el exrapero K-Mel, Nasri recordó cómo empezó su carrera de forma poco convencional. El exjugador del Marsella y de la Premier League admitió que dio sus primeros pasos en el fútbol con una licencia falsa.

«Empecé con una licencia falsa, jugaba con el nombre de otra persona», confesó. Tan solo tenía cuatro años, pero la Federación Francesa de Fútbol exigía cinco o seis para inscribirse en la categoría sub-6, así que su club local decidió saltarse la norma.