Exclusiva de Thierry Henry: Kylian Mbappé regalaba caviar a todo el mundo, ahora lo están destrozando

Henry cree que Francia se enfrentará a una dura competencia si quiere proclamarse campeona del mundo por tercera vez, con la Inglaterra de Thomas Tuchel entre los aspirantes a llegar hasta el final en Norteamérica. La Francia de Mbappé eliminó a los Tres Leones en cuartos de final en su camino hacia la final de 2022.

«Mira, nunca se puede estar demasiado seguro. Lo único que te da algo de optimismo es que llegamos a las dos últimas finales. Y si vas más allá, en las últimas siete Copas del Mundo, llegamos a cuatro finales», continuó Henry. «Así que, sí, pero ¿cómo no pensar ahora en Inglaterra? ¿Cómo no pensar en gente que siempre deja de lado a Alemania, o que cree que Brasil podría remontar, ya sabes? Quiero decir, Italia todavía tiene que clasificarse, pero ¿cómo no pensar en eso? ¿Portugal o Argentina como campeones del mundo, sabes? Soy francés, siempre voy a esperar que podamos tener un buen Mundial, pero va a ser difícil. Siempre es difícil. Es muy difícil de decir.

«Desde que Tuchel se hizo cargo del equipo, parece que Harry Kane es diferente al que vimos en la Eurocopa. Quizás es que jugó muchos partidos en la Eurocopa. Yo he estado allí, siempre le digo a la gente que no te preparas para los torneos, los juegas. Porque algunos de esos chicos a veces llegan agotados debido a la larga temporada que han jugado.

Pero mira, hay que darle mucho crédito a ese equipo, y también a [Gareth] Southgate, por lo que construyó, porque ya no es el entrenador. Todos sabemos que es Tuchel, y yo soy un gran admirador de Tuchel, pero solo digo que, dos finales, una semifinal antes, cuartos de final contra Francia. Estás ahí o por ahí, así que ahora tienes que encontrar la manera de cruzar esa línea, que es una línea, como sabes, en Inglaterra, que la gente lleva esperando desde 1966 que muchos jugadores y equipos crucen. No es fácil cruzarla. Si miras la historia de los equipos que no ganaron, de los grandes jugadores que no ganaron, simplemente no sucede así. Si miras los equipos que lo han ganado, no hay muchos equipos que lo hayan ganado. Si miras los nombres, la mayoría de las veces son los mismos nombres. España llegó recientemente para poner su nombre allí, pero si eliminas los nombres del equipo que gana, a menudo vuelves casi al mismo, así que sabes que no es fácil.

Vivo en Londres, vivo en Inglaterra. El otro día estuve con Bukayo [Saka] y tengo que decir que le deseo lo mejor, obviamente no contra Francia, porque eso es evidente, es lo normal, obviamente. Pero creo que ese equipo está muy cerca de conseguirlo.

Pero también están Portugal y muchos otros equipos. Si entiendes lo que quiero decir. A veces, para estar ahí, disputar el Mundial y ganarlo, necesitas un poco de suerte. Necesitas que todos lleguen en forma. Necesitas no perder jugadores por el camino. Necesitas tener algo de tiempo, un jugador que llegue delante de ti y falle una ocasión clara. Hay tantas cosas de las que podemos hablar que tienen que darse para que ganes. Así que, como he dicho, eso es todo lo que puedo desear a algunos de los chicos, porque sería genial para vosotros, pero pienso lo mismo para mi país, aunque creo que tienen la capacidad de ganar. Obviamente, están entre los favoritos por una razón, y si miras el historial reciente de Inglaterra en los torneos, están ahí o por ahí. Ahora se trata de cruzar la línea».