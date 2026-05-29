Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Exclusiva de Kooora: ¿Recibirá Zamalek una excepción para participar en África y cuál es la postura de Al Ahly?

Zamalek SC
Al Ahly SC
CAF Liga de Campeones
Egipto

Un experto jurídico aclara las condiciones para la participación del Al-Abyad en la Liga de Campeones de África

La participación del Zamalek egipcio en la próxima Liga de Campeones de África genera dudas, pues tiene 18 casos pendientes en la FIFA que le impiden inscribir jugadores y, por tanto, obtener la licencia de la CAF.

El club se proclamó campeón de la Liga Egipcia la temporada pasada, por primera vez desde 2021-2022, lo que le permite volver a la Liga de Campeones.

Pese a ello, Tharwat Suweilam, miembro de la Asociación de Clubes Egipcios, afirmó que Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, usará sus contactos para permitir la participación del Zamalek, lo que ha generado especulaciones sobre una posible solución legal.

Para aclarar el panorama, Kooora consultó al experto jurídico y abogado internacional libanés Ralph Charbel, quien valorará las opciones del Zamalek y la posible sustitución por el Al Ahly, tercero en la liga.

  • Pyramids-FC-vs-Mamelodi-Sundowns-CAF-Champions-League-Final-2025AFP

    Normas estrictas... y un único requisito para participar

    Charbel declaró a Koora: «Según los artículos 59 a 63 del Reglamento de Licencias de Clubes de la CAF, el club tiene hasta el 31 de marzo para demostrar que no tiene deudas. Si se comprueba que tiene deudas, se le otorga un plazo de gracia de dos meses, hasta el 31 de mayo, para demostrar que las ha saldado, que ha llegado a un acuerdo con los acreedores o que el proceso aún está pendiente tras un recurso.

    Precisó que se considera deuda firme aquella respaldada por sentencia firme de un tribunal competente. Si el club ha recurrido la sentencia, la deuda no se considera firme y la CAF no puede negar la licencia.

    El abogado internacional aclaró que el Zamalek tiene hasta el 31 de mayo (próximo domingo) para demostrar que pagó las cantidades adeudadas o que alcanzó un acuerdo de aplazamiento; de lo contrario, no obtendrá la licencia para disputar la Liga de Campeones de África ni otras competiciones de la CAF.

    El reglamento de licencias de la CAF exige que los clubes salden sus deudas con jugadores, otros clubes, la confederación o la autoridad fiscal.

    • Anuncios

  • Sin excepciones

    Al preguntarle por las declaraciones de Suleiman —quien, en el canal egipcio «ON», afirmó que Abou Rida intervendría para resolver amistosamente la crisis del Zamalek, por ser uno de los representantes de Egipto en las competiciones continentales—, Charbel insistió en que no puede haber excepciones: la única salida es pagar o liquidar las deudas acumuladas.

    En declaraciones a Koora, Sharbel añadió: «Creo que se refiere a mediar entre los jugadores acreedores y el Zamalek para alcanzar un acuerdo que permita al club obtener la licencia».

  • ¿A finales de mayo o en junio?

    Al preguntársele por la fecha límite para que el Zamalek presente garantías de liquidación de sus deudas a fin de poder participar en competiciones continentales, el experto jurídico explicó: «En principio, la fecha límite es el 31 de mayo de cada año, pero podría ampliarse, según los artículos 68 y 69 del Reglamento de Licencias de Clubes de la CAF».

    Además, el artículo 68 del Reglamento de Licencias de Clubes otorga al Comité Ejecutivo de la CAF amplia facultad para decidir sobre la organización de competiciones en ausencia de una norma específica, lo que incluye prorrogar el plazo.

    Medios egipcios indicaron que la CAF ya informó a los clubes que la prórroga llega hasta finales de junio.

    Charbel añadió: «El Comité Ejecutivo puede prorrogar el plazo, pero solo si existen circunstancias justificadas y no a su arbitrio, pues la decisión de prórroga puede recurrirse ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)».

  • FC-PORTO-vs-AL-AHLY-FC-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-2025AFP

    ¿Y el Al-Ahly?

    Al preguntársele si, según los rumores, el Al-Ahly podía solicitar a la CAF reemplazar al Zamalek por sus problemas pendientes o oponerse a la licencia de su rival, la respuesta del experto fue clara.

    «La solicitud debe presentarse ante la Comisión de Licencias de la Federación Egipcia de Fútbol, conforme al artículo 5 del Reglamento de Licencias de Clubes de la CAF», declaró a Koora.

    Si el Zamalek no cumple los requisitos, la Comisión de Competiciones de Clubes de la CAF decidirá su reemplazo.

    Sobre la posible participación del Al Ahly, tercero en la liga, junto al Pyramids, segundo, en lugar del Zamalek, afirmó: «Es lógico que juegue el equipo mejor clasificado que cumpla los requisitos».

    Si ningún club de un país cumple los requisitos, ese país queda sin representación, como sucedió en 2024-2025 con Gambia.

    Para evitar sanciones de suspensión de inscripción, aconsejó no firmar contratos que superen la capacidad financiera del club y contar con un abogado deportivo internacional que siga día a día los detalles de los contratos y busque soluciones amistosas a posibles conflictos.