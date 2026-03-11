Goal.com
Exclusiva de Jess Park: la estrella de las Lionesses habla sobre su fichaje por el Manchester United procedente del Manchester City y el mensaje de «libertad» que la hace prosperar mientras los Red Devils se preparan para la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea

Quedaba menos de una hora para que se cerrara el mercado de fichajes de verano de la Superliga Femenina cuando se completó el traspaso más sorprendente de todos. Jess Park y Grace Clinton habían sido pilares fundamentales del Manchester City y del Manchester United, respectivamente, durante la temporada anterior. Sin embargo, en el último momento, ambas fueron enviadas a equipos rivales de la ciudad, para representar al que había sido su mayor y más acérrimo rival.

Esto provocó muchas críticas hacia el United. Ninguna de ellas se refería a Park, un jugador maravilloso y creativo, sino que se debían a que los Red Devils habían hecho pocos fichajes durante todo el verano, lo que significaba que se enfrentaban a una temporada en la que competirían en cuatro frentes por primera vez con una plantilla que no parecía lo suficientemente amplia. El United necesitaba fichar más jugadores antes de que se cerrara el mercado, no dejar marchar a los que tenía.

Esa sensación solo se intensificó en la primera mitad de la temporada, cuando la falta de profundidad del club sin duda influyó en su incapacidad para luchar seriamente por el título de la WSL. Pero no se puede criticar al club por lo que ha hecho con Park.

Revitalizada por la libertad que le ha dado el entrenador del United, Marc Skinner, quien ha creado un papel único para ella en el campo, la internacional inglesa ha ayudado a este equipo a superar graves deficiencias para llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones y a la final de la Copa de la Liga del domingo.

«Por supuesto, vas a ser un poco escéptico», dice Park a GOAL antes del choque de este fin de semana con el Chelsea, reflexionando sobre su traslado del equipo azul de Manchester a los Red Devils. «Pero en cuanto salí al campo, escuché a los aficionados de inmediato y eso se agradece mucho. He disfrutado cada minuto».

    Forma de vuelo

    Park juega como si también le encantara. Con seis goles y cuatro asistencias, ya es su mejor temporada en la WSL en cuanto a contribuciones goleadoras, y aún quedan seis partidos por disputar. A eso hay que sumar tres goles en otras competiciones, incluido el crucial empate en la victoria de cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Tottenham.

    «Jess me emociona. Emociona al equipo. Emociona a los aficionados», dijo Skinner el mes pasado sobre su emblemática delantera. «¿Y sabes qué? Estamos llegando a un punto en el que, en cuanto sale de su pie, sabes que va a entrar. En cuanto ves que está en posición, sabes que va a marcar».

    Libertad en abundancia

    Y la posición en la que Skinner ha colocado a Park ha ayudado a sacar lo mejor de ella. En el City, jugaba en una posición más ortodoxa como centrocampista, pero en el United suele empezar en la derecha y se le permite moverse libremente por el campo.

    Cuando se le pregunta cuál ha sido el mensaje en ese puesto, Park responde: «Ten libertad, busca el balón, busca los espacios, busca los huecos». Eso es exactamente lo que ha hecho.

    «Una posición es solo el punto de partida. No tiene por qué ser el punto de llegada», explica. «Me gusta conectar con las jugadoras que me rodean, intento hacerlo lo mejor posible y crear oportunidades para marcar y dar asistencias».

    Papel perfecto

    La postura de Skinner durante toda la temporada ha sido dar a Park esa libertad para prosperar.

    «Como entrenador, si exiges demasiado a los jugadores, puedes ver cómo se agotan», dijo recientemente. «Cuando [Jess] estaba en el City, tenía un papel muy definido y claro, y tenía que hacer ciertas cosas. En aquel momento les funcionaba, pero lo que hemos hecho es intentar eliminar la presión que tiene poniéndola en espacios a los que los equipos no están acostumbrados. Si la colocas en un solo espacio, puedes sofocar la situación. Si la mantienes en movimiento y le permites tener esa libertad, creará cualquier cosa para cualquiera, y además marcará goles».

    ¿Cómo afecta a la confianza de una jugadora que se le dé ese tipo de libertad, especialmente cuando se trata de una jugadora creativa como Park? «Tengo confianza en mí misma, y el hecho de que él me dé eso además me ha proporcionado un ángulo diferente del juego para expresarme y jugar al fútbol», afirma.

    Coherencia del mensaje

    Esto ha continuado incluso aunque el panorama ofensivo haya cambiado. En enero, el United compensó un verano tranquilo con un magnífico mercado invernal, fichando a la delantera del Bayern de Múnich Lea Schuller, a la estrella del Hammarby Ellen Wangerheim y a la lateral Hanna Lundkvist, procedente del San Diego Wave.

    Las llegadas de Schuller y Wangerheim —especialmente esta última, que ha ocupado regularmente el puesto que siempre fue de Park en la derecha— han dado lugar a una mayor rotación de personal y posiciones en la línea de ataque, con Park también jugando como central y en la izquierda desde principios de año.

    «El mensaje sigue siendo el mismo», afirma. «Creo que sigue siendo importante, independientemente de dónde juegues, encontrar espacios y huecos, recibir el balón y hacer lo que se te da bien. No importa dónde juegue, siempre voy a intentar hacerlo», añade.

    Gracias a la versatilidad de jugadoras como Wangerheim y Melvine Malard, que ha participado en 16 goles esta temporada, todo el ataque del United es bastante fluido e intercambiable. 

    «Obviamente, es una gran responsabilidad conocer las responsabilidades cuando no se tiene la posesión», señala Park. «Pero mientras tengamos eso bajo control, entonces, sí, adelante, sé libre. Es genial».

    Refuerzos

    También ha aportado la potencia necesaria en ataque ahora que comienza la recta final de la temporada. La profundidad del United no era ni mucho menos la que se necesitaba en la primera mitad de la campaña, por lo que los jugadores merecen un gran reconocimiento por lo que han conseguido a pesar de ello. Ahora han llegado refuerzos para ayudarles a seguir mejorando.

    Wangerheim marcó 17 goles y dio siete asistencias en 25 partidos de liga en Suecia el año pasado y aporta «cualidades» que Park considera «muy, muy útiles para este equipo». Por su parte, Schuller, la delantera centro que marcó 103 goles en 180 partidos con el Bayern de Múnich, es alguien con quien Park habla «todos los días» mientras trabajan para construir esa conexión.

    «En el campo de entrenamiento, trabajamos en cosas que quizá nos faltaban un poco o cosas por el estilo. Se está integrando muy bien en el grupo y es un gran activo como jugadora. Creo que este grupo es realmente especial por eso. Las conversaciones que tenemos juntas son sobre lo que queremos en el campo, pero cuando salimos del campo, en realidad somos un grupo muy unido. Creo que esa es una de las cosas más fuertes de nuestro equipo».

    «Cada partido es como una final».

    Con cohesión, calidad individual y ahora profundidad en esta plantilla, el United está preparado para un gran final de temporada. Este domingo, debutarán en la final de la Copa de la Liga, con el objetivo de destronar al Chelsea, actual campeón. A continuación, los Red Devils tienen seis partidos vitales de la WSL por delante, sabiendo que cualquier tropiezo les costará caro en la carrera por la Champions League. En medio de todo esto, está la Champions League, con los cuartos de final a doble partido contra el Bayern de Múnich, que comenzarán el 24 de marzo.

    «Cada partido es como una final», señala Park, pero la final del domingo siempre se siente como una final especialmente importante porque es el primer título de la temporada. Ganar te da mucha confianza para afrontar el resto de esos grandes partidos. Perder, y recuperarse rápidamente es vital, o las cosas podrían ir de mal en peor.

    «Creo que si llegas a esa final y ganas algo, puedes utilizarlo como combustible, porque quieres seguir sintiendo eso», añade Park.

    Si el United lograra imponerse, sería otro gran paso en su trayectoria. Ya ha sido una temporada fantástica, en la que han dado un gran salto adelante, especialmente en Europa. Conseguir su segunda victoria sobre el Chelsea, en su 17.º enfrentamiento, y levantar su primera Copa de la Liga sería toda una declaración de intenciones. Y en Park tienen a un jugador especial, rebosante de confianza, capaz de crear el tipo de momento que se necesita para conseguirlo.

