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Exclusiva con James Milner: la exestrella del Liverpool desvela el «importante» consejo que le dio Jürgen Klopp al iniciar su carrera como entrenador
Cómo Milner ha seguido los pasos de jugadores como Ronaldo e Ibrahimovic
La carrera de Milner, que ha hecho historia, abarca casi un cuarto de siglo, tras debutar con el primer equipo del Leeds en 2002, con 16 años. Posteriormente, ha jugado en el Newcastle, el Aston Villa, el Manchester City y el Liverpool —convirtiéndose en tres veces campeón de la Premier League— y ha disputado 61 partidos con la selección inglesa.
Las hazañas de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Luka Modric han sido emuladas al seguir jugando más allá de los 40 años —al más alto nivel—, pero llegará un día en el que tendrán que colgar las botas definitivamente.
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¿Tiene Milner, autor de un récord, intención de convertirse en entrenador?
Dada la amplia experiencia que ha acumulado, para Milner tendría mucho sentido dar el salto del campo a la banda. Está empezando a plantearse seguir ese camino y, en declaraciones a GOAL —en el marco del proyecto «Best Worst Team» deSpecsavers—, cuando se le preguntó si tenía intención de transmitir sus conocimientos en el primer equipo o en la cantera, respondió: «Es una pregunta complicada. He obtenido las licencias B y A, y las de la UEFA B y A. Me gusta esto, ayudar a los chicos más jóvenes en el campo de entrenamiento.
«El entrenador [el técnico del Brighton, Fabian Hurzeler] me involucró mucho en la faceta de entrenador el año pasado, cuando estuve lesionado, y me hizo participar en sus reuniones y demás, y hay muchas cosas que me gustan de ello. También es un trabajo muy duro y ves lo mucho que se esfuerzan, y ves a entrenadores que despegan, ganan el premio al mejor entrenador del mes y firman un nuevo contrato, ¡y siete partidos después los despiden! Así que es un trabajo muy difícil, uno que a veces me encantaría probar, sobre todo por lo duro que es. Tengo esa mentalidad de querer ir y demostrar que puedes hacerlo. Pero, ¿quién sabe?
«Jürgen me dijo que, cuando termines, lo primero que tienes que hacer es tomarte un descanso. Creo que, cuando has estado a la intensidad a la que yo he estado durante tantos años como lo he estado, creo que eso es importante: hacer balance, tomarte un pequeño descanso, pensar cuál es el siguiente paso y ver hacia dónde vamos a partir de ahí. Pero hay aspectos del lado del entrenamiento que me encantan, sin duda. Estar en el campo y ayudar a los jugadores, y me resulta bastante fácil ver en un entrenamiento qué es lo que no acaba de funcionar. Pero luego, obviamente, tienes que aprender las habilidades del otro lado: la planificación de los entrenamientos.
«Me siento afortunado de haber sido jugador senior durante bastante tiempo, habiendo empezado tan joven. Así que, cuando te conviertes en jugador senior, empiezas a pensar, en lugar de en ti mismo, en el equipo. ¿Cómo afecta eso al equipo? ¿Qué necesita este jugador? ¿En qué se diferencia su mentalidad de la de este otro jugador? Así que, con eso y estando ahora con Jurgen y el entrenador, en cuanto a que me involucran, siento que mi comprensión ha sido bastante buena y que he tenido un buen aprendizaje en cuanto a pensar en el equipo y más en ese equilibrio entre el lado del jugador y el del entrenador desde hace ya unos años.
«Así que creo que eso es algo que me da ventaja si me dedicara a ello. Y he tenido mucha suerte con las personas con las que he trabajado, tanto los jugadores como los entrenadores. Así que sería una pena no transmitirlo a la siguiente generación, supongo».
Las pequeñas mejoras marcan la diferencia en cualquier nivel del fútbol
Tras haber tenido ya una breve experiencia como entrenador en el Brighton, Milner también ha puesto a prueba sus habilidades en la iniciativa «Best Worst Team» de Specsavers, en la que intenta cambiar la suerte del Warley FC, un equipo que solo logró una victoria la temporada pasada, mientras que sufrió 18 derrotas y encajó 81 goles.
Cuando se le preguntó si esa aventura demuestra que las pequeñas mejoras marcan la diferencia en cualquier nivel de la pirámide del fútbol, Milner respondió: «Al 100 %. Creo que, probablemente, en ese nivel es incluso más importante que en el más alto. Creo que cuando llegas a la cima, ese pequeño 1 % es un margen muy fino entre ganar y perder, y está muy reñido. Pero creo que cuanto más bajas, si trabajas tu forma física o no te comes un kebab a las cuatro de la madrugada antes de un entrenamiento a las ocho y cosas así, creo que obviamente eso ayuda.
«Pero fue genial bajar a ver a los chicos, eran un grupo estupendo y nos reímos mucho. Y, sí, creo que eso demuestra el nivel de cambio que se puede lograr con unas pocas cosas, especialmente a ese nivel».
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La longevidad de Milner ha permitido reescribir los libros de historia
Milner aún no está listo para cambiar las espinilleras y los chalecos con GPS por un silbato y un tablero táctico, pero es bueno tener opciones, y se ha ganado el derecho a decidir qué va a pasar a continuación tras disfrutar de una carrera tan duradera con la que muchos solo pueden soñar.
La transformación del Warley FC está siendo documentada por Specsavers en su serie de YouTube «Best Worst Team». Ve a James Milner en el episodio 6 y suscríbete al canal de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers para seguir la trayectoria del equipo.
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