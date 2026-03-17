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Exclusiva con James Milner: el jugador con más partidos disputados en la Premier League admite que los reconocimientos personales no se pueden comparar con los trofeos y los vestuarios «especiales»
Milner hace historia: tres títulos, dos récords de partidos disputados y 900 partidos
Milner no podía imaginar, cuando debutó con el primer equipo del Leeds a los 16 años, que seguiría en plena forma casi 25 años después. Tras celebrar su 40.º cumpleaños en enero, este incombustible centrocampista forma ahora parte de un club exclusivo en lo que respecta a la longevidad en el fútbol profesional.
Su capacidad para evitar lesiones graves en su mayor parte, al tiempo que se ha dedicado plenamente al entrenamiento y a los avances de la ciencia del deporte fuera del campo, le ha permitido disputar 656 partidos de la Premier League y más de 900 en total entre club y selección.
El exinternacional inglés, con 61 partidos internacionales a sus espaldas, ha ganado tres veces la Premier League y cuenta en su brillante palmarés con participaciones en la Liga de Campeones, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa y el Mundial de Clubes.
Su lugar en la historia de la Premier League está ahora asegurado, mientras que nadie ha logrado superar su récord de 46 partidos con la selección inglesa sub-21. Con el final de una distinguida carrera a la vista y con numerosos títulos importantes en su palmarés, ¿significan ahora más los logros personales para Milner?
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Espíritu de equipo: ¿Tienen los récords tanto valor como los trofeos?
Al responder a esa pregunta, Milner —que forma parte del proyecto «Best Worst Team» deSpecsavers— declaró a GOAL: «Si te soy sincero, no, en este momento no. Quizá cuando termine. Creo que, para mí, lo especial es formar parte del equipo y lograr algo como equipo, junto a tus compañeros y como grupo, y celebrarlo.
He tenido la suerte de ganar trofeos y cosas así, y de celebrarlos con el equipo y los aficionados en el autobús descapotable. Y no siempre se trata solo de ganar trofeos. Creo que el Brighton es muy capaz de ganar un trofeo, sin duda. Pero formar parte de algo y el objetivo es diferente: se trata de mejorar el club, ayudarlo a seguir adelante, contribuir al desarrollo de los jugadores jóvenes y formar parte de un grupo especial de chicos en el vestuario, ayudándolos a seguir adelante.
«Creo que ese es un objetivo diferente al de intentar ganar una Copa de Europa. Y creo que formar parte de algo es especial, sobre todo cuando tienes a tu alrededor a buena gente y a personas a las que quieres ayudar.
«Me siento afortunado de estar en el Brighton, porque es un vestuario realmente bueno, con diferentes personalidades y, obviamente, muchas edades diferentes: muchos chicos mucho más jóvenes que yo y, luego, obviamente, el grupo de veteranos, como Danny Welbeck. Probablemente le haya quitado presión por mi edad, pero tiene 35 años y está jugando de forma increíble. Es impresionante verlo. Dunkey, obviamente, Jason Steele, un profesional increíble. Y luego, obviamente, los jóvenes, como Carlos Balebas, Jack Hinshelwood y Kostoulas, a quienes intentas ayudar a seguir adelante y a alcanzar su potencial lo antes posible».
Camisetas a modo de porterías: el fútbol base es fundamental para el futuro de este deporte
Milner comparte sus sabios consejos en la campaña «Best Worst Team», tras haberse asociado con el Warley FC, un equipo que la temporada pasada sumó una sola victoria y 18 derrotas, encajando 81 goles. No descarta dedicarse al entrenamiento cuando se retire y espera poder devolverle algo al fútbol de cualquier forma que pueda.
Sabe lo difícil que es llegar a la cima, pero considera que el fútbol base es el alma del fútbol inglés, ya que los aspirantes al futuro, llenos de ilusión, buscan seguir el mismo camino que le ha llevado a él a lo más alto.
Milner afirmó que los partidos en la calle y en el parque son tan importantes ahora como lo han sido siempre: «Al 100 %, ahí es donde empieza todo. Nadie empieza en una academia. Nadie empieza a jugar en la Premier League en los mejores campos. Empieza en todas partes.
«Juegas al fútbol, te encanta dar patadas a un balón. Te encanta estar ahí fuera con tus amigos, sea donde sea, ya sea en el salón de tu casa con un globo o recibiendo regañinas de tu madre por dar patadas al balón contra el sofá, o ya sea en tu jardín o en una calle sin salida. Siempre sentí envidia de mis amigos porque vivían en una calle sin salida y podían jugar en la calle, y yo vivía en una calle muy transitada, así que tenía que ir al campo y no tenía la edad suficiente. No es hasta que llegas a cierta edad cuando puedes ir por tu cuenta, así que no siempre puedes ir. Así que estás dando patadas al balón contra el garaje y se va volando al jardín del vecino, y él se enfada contigo porque es la quinta vez en el día que se ha pasado la valla y cosas así. Ahí es donde empieza todo y es una parte tan importante del camino.
«Son algunos de los mejores recuerdos que tienen muchas de las personas con las que hablas: cuando crecen, les encanta jugar con sus amigos más que cuando entran en las academias y cosas por el estilo, y todo se vuelve serio.
«¿Por qué juegas al fútbol? Juegas por amor al juego, y no todo el mundo tiene ese sentimiento. Cada uno tiene sus propios motivos, ya sea el dinero, ser el mejor jugador del mundo o ganar trofeos. Pero todo empieza por disfrutar y amar el juego».
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Una figura especial: Milner ha sido un modelo a seguir perfecto
Milner nunca ha ocultado su pasión por el fútbol, desde su adolescencia hasta ahora que ha cumplido los 40, y ese hambre y ese deseo de competir siguen ardiendo con fuerza. Es un ejemplo de lo que se puede lograr con la actitud adecuada, y sus hazañas, que nadie más ha igualado, contribuyen a distinguirlo como un personaje especial.
Specsavers está documentando la transformación del Warley FC en su serie de YouTube «Best Worst Team». Ve a James Milner en el episodio 6 y suscríbete al canal de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers para seguir la trayectoria del equipo.
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