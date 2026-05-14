Exclusiva con Bukayo Saka: «Cuando llega tu momento, llega tu momento» - La estrella del Arsenal está decidida a ganar un título

Saka se unió a la cantera de Hale End del Arsenal a los siete años y nunca miró atrás. Al recordar sus inicios, y al preguntársele si fue hincha del Arsenal desde el principio, el delantero afirma: «Siempre. De niño, el fútbol era pura alegría. Con el balón en los pies, nada más importaba. Esa era mi felicidad».

En noviembre de 2018, el técnico Unai Emery le hizo debutar en la Europa League en Ucrania, con temperaturas bajo cero. «¡Hacía un frío glacial! Jugábamos fuera y había varios grados bajo cero», recuerda el jugador de 24 años, tras sustituir a Aaron Ramsey contra el Vorskla Poltava en un partido que los Gunners ganarían 3-0.

«Deseaba salir al campo y rezaba para que el entrenador me diera una oportunidad. Como el equipo ganaba, se sintió más libre para darme minutos y lo disfruté».

Un mes después debutó en la Premier League, en la victoria 4-1 sobre el Fulham, y ya acumula más de 200 partidos en la máxima categoría. Recuerda: «Era una mezcla de nervios y emoción. Otra vez deseaba salir al campo. Recuerdo que fue el día de Año Nuevo. Menuda forma de empezar el año. Debutar en la Premier League, la liga que todos hemos visto toda la vida. Así que fue más emoción».