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Everton, Aston Villa y Brighton explican por qué no pueden competir con el «gran nombre» de Frank Lampard en el mercado de fichajes, mientras Coventry prepara su ascenso a la Premier League
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El Coventry vuelve a la Premier League tras 25 años
Tras descender de la máxima categoría en 2001, el Coventry llegó a caer hasta la League Two en la temporada 2017-18. Desde entonces, el club ha protagonizado un notable regreso a la élite, un proceso que ha estado en gran parte a cargo de Mark Robins.
Lampard culminó la labor y los llevó de nuevo a la élite en la 2025-26. Tras un cuarto de siglo, el fútbol de máximo nivel regresa a unos ansiosos West Midlands.
Lampard, leyenda del Chelsea, ha recuperado su reputación como entrenador.
Consolidar esa posición será difícil, pues la historia reciente muestra lo complicado que es subir de Segunda a Primera. Para lograrlo, hará falta una fuerte inversión.
Hace falta incorporar las piezas correctas, dentro y fuera del campo, y hallar valor en mercados que se saturan rápido. Sin embargo, el Coventry tiene un as en la manga: Lampard.
La leyenda de 47 años del Chelsea y de Inglaterra ha reconstruido su reputación como entrenador tras etapas difíciles en Stamford Bridge y Goodison Park, y ya se rumorea que pronto recibirá ofertas tentadoras.
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¿Podrá Lampard afianzar al Coventry en la Premier League?
Cole, exmediocampista del Coventry que jugó con Lampard en club y selección, salió de su retiro con una cesión de un día al Warley FC —el «Mejor Peor Equipo»de Specsavers, con una victoria, 18 derrotas y 81 goles encajados la temporada pasada—. Al preguntarle sobre su futuro inmediato, respondió a GOAL: «No hay razón para que el Coventry no sea el próximo Brighton, Brentford o Bournemouth. Él podría sumarse y seguir creciendo como entrenador; aún es joven en ese aspecto y tiene mucho por hacer.
La ventaja que tiene Frank es que, al haber conseguido el ascenso a la Premier League tan pronto, lleva ventaja sobre los demás equipos ascendidos. Eso es crucial a la hora de fichar.
Ya viste lo que hizo el Sunderland el año pasado: hay un grupo de jugadores que todos los ascendidos quieren y lograron ficharlos. Frank seguro que ya lo sabe: en estas dos semanas debe negociar, sondear a los agentes y cerrar esos fichajes antes de que otros ascendidos, como Ipswich o Southampton, se les adelanten».
Cómo Lampard da ventaja al Coventry en el mercado de fichajes
Cole afirmó que Lampard atrae a jugadores que rechazarían otras ofertas en Inglaterra: «La joya del Coventry es que, aunque es un equipo recién ascendido sin experiencia en la Premier, cuenta con Frank Lampard como entrenador.
«Así que, si eres un jugador de cualquier parte de Europa, no vas a ir al Everton, al Aston Villa, al Brighton, al Bournemouth o a un equipo similar; pero sí irás allí. Frank Lampard es un gran reclamo porque es un nombre de peso en el fútbol mundial. Por eso, el Coventry está en una posición muy buena».
Importante mercado de fichajes del verano de 2026
Los Sky Blues conquistaron el trofeo de la Championship tras vencer al Wrexham en la fiesta del título. Aún les resta un partido: visitarán al Watford el sábado.
Cole seguirá de cerca cómo gestiona Lampard la situación, pues es clave fichar jugadores con la técnica y la fortaleza mental necesarias para lo que viene.
La transformación del Warley FC se documenta en la serie de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers. No te pierdas a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir su trayectoria.