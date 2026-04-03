Europa y el racismo: Inglaterra destaca en la lucha contra este fenómeno... y Yamal sufre la debilidad de Vinícius

El fútbol europeo se enfrenta en los últimos años a una prueba ética contra el racismo, algo que volvió a quedar patente en los cánticos ofensivos que se escucharon durante el partido amistoso entre Egipto y la anfitriona España (0-0), por parte de algunos seguidores de «La Roja».

Los países del Viejo Continente están trabajando para combatir este fenómeno, y las personas acusadas de racismo en los estadios se enfrentan a sanciones que, en algunos casos, pueden llegar a la cárcel, especialmente en las grandes ligas europeas.

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