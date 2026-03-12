Goal.com
Europa League, resultados y cuadro de octavos de final: Aston Villa y Oporto se confirman como favoritos. Nottingham Forest eliminado

Cómo fueron los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League.

Partidos de ida de los octavos de final de la Europa League, con equipos que no solo son italianos. En los demás partidos hubo gran equilibrio, con pocos goles y algunos resultados sorprendentes. Veamos cómo fue.

  • El Porto de Farioli se impone por 2-1 en el campo del Stuttgart con goles de Moffi y Mora, que superan al de Undav. También va bien el otro favorito número uno para el éxito final, el Aston Villa, que, gracias a Watkins, gana en casa del Lille (de este enfrentamiento saldrá el rival del italiano que pasará la ronda). Sorprendentemente, el Panathinaikos y el Real Betis empatan a 1-0, con los griegos, a pesar de quedarse con diez, venciendo a los españoles, también en inferioridad numérica, con un gol de Taborda.

    El Lyon de Fonseca y Endrick empata en el último minuto en casa del Celta de Vigo (1-1), mientras que el Nottingham Forest sufre una dura derrota en casa ante el Midtjylland. Buen resultado del Ferencvaros (2-0 al Braga) y del Genk (1-0 al Friburgo). Dentro de una semana se disputarán los partidos de vuelta en los campos contrarios.

