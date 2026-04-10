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Estrella de Marruecos: «Los cánticos españoles que ofenden al islam me hacen gracia»

Rayo Vallecano vs AEK Atenas
Rayo Vallecano
AEK Atenas
Conference League
Morocco
I. Akhomach
España
Marruecos

Akhomach desea que la final del Mundial 2030 se celebre en Marruecos.

El marroquí Elías Akhomach brilló en la ida de cuartos de la Liga Europa Conference.

Akhomach marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3-0 sobre el AEK Atenas.

Tras el encuentro, Akhomach condenó los cánticos ofensivos contra el islam coreados últimamente por algunas aficiones españolas, como «quien no salte es musulmán».

Estos cánticos racistas surgieron en el amistoso España-Egipto (0-0) y se repitieron en la Champions, antes del Atlético-Barcelona del miércoles.

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    El diario «AS» publicó las declaraciones de Elias Akhomach en «El Larguero», donde afirmó con firmeza: «La gente le da mucha importancia a los cánticos ofensivos, pero a mí no me importa y no me afecta».

    Y añadió: «Cuando me lo digan a la cara, me reiré y les diré que son personas muy encantadoras».

    Más allá de la polémica, pidió a sus compañeros del Rayo Vallecano no bajar la guardia. 

    «Aquí ganamos 3-0, pero en Grecia empezaremos de cero; debemos ir a ganar».

    Aunque nació en España, Akhomach no dudó en elegir la sede de la final del Mundial 2030: «En Marruecos, en mi país, siempre».

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