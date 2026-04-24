«Estoy un poco sorprendido»: Christoph Freund desmiente los rumores sobre Manuel Neuer en el FC Bayern

«Es la primera vez que lo oigo», respondió Freund en rueda de prensa. «A menudo parece que los medios saben más que nosotros. No ha habido conversaciones, así que me sorprende y no sé de dónde ha salido». Freund destacó el continuo «diálogo» con Neuer sobre su futuro.

Neuer se recuperó de dos desgarros musculares y brilló en la ida de cuartos de la Champions ante el Real Madrid (2-1) y en la semifinal de Copa contra el Bayer Leverkusen (2-0). No obstante, en la vuelta contra el Real Madrid (4-3) cometió dos errores costosos.