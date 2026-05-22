El United ha vivido a la sombra de Guardiola durante sus diez años en el City. Los ‘Diablos Rojos’ han visto cómo 20 títulos, incluidos seis de liga y una Champions, iban al Etihad.

En ese mismo lapso, el United apenas sumó cinco trofeos y aún no recupera su dominio en el “Teatro de los Sueños”. No obstante, la marea parece girar.

Michael Carrick ha insuflado nueva vida al gigante dormido, y muchos apuestan por que los Red Devils vuelvan a pelear el título en la 2026-27. Para entonces, Guardiola ya no estará para frenarlos.

El exentrenador del Barcelona y el Bayern de Múnich dejará el cargo tras ganar la Carabao Cup y la FA Cup, y se habla de un descanso antes de posibles ofertas, entre ellas la del Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.