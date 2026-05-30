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«Estoy totalmente convencido»: Martin Odegaard asegura que el Arsenal puede vencer al PSG en la final de la Liga de Campeones y elogia al «increíble» Viktor Gyokeres
Los Gunners aspiran a un doblete histórico
El Arsenal llega a su segunda final de la Copa de Europa con gran impulso tras ganar la liga bajo Mikel Arteta. Aunque el París Saint-Germain parte como favorito para retener su título continental tras vencer al Inter en la final del año pasado, los londinenses no se intimidan ante el gigante francés. Este duelo en Budapest marcará la primera vez que dos técnicos españoles se midan en una final de la Liga de Campeones.
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Odegaard muestra una confianza absoluta
Tras analizar la ventaja psicológica del título nacional y a sus poderosos rivales, Odegaard afirmó: «Conocemos la calidad del equipo; la hemos mostrado durante mucho tiempo. Ganar la Premier League, quizá la liga más difícil del mundo, nos da mucha confianza.
Sabemos quiénes somos y lo que podemos lograr. Ahora enfrentamos a un gran equipo, pero confiamos en nuestro juego y en los resultados que podemos conseguir.
Nuestro objetivo es ser nosotros mismos y centrarnos en lo que podemos controlar. Es un partido importante, pero estamos preparados. Creo plenamente en el equipo y en lo que podemos hacer en el campo.
«Fue increíble ganar el título. Todo lo que vivimos para lograrlo lo hace aún más especial. Hacerlo con este grupo es increíble. Fue un día precioso que recordaremos siempre.
«Fue una sensación especial y nos da energía. El ambiente para esta final es genial; estamos listos para volver a la carga».
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El capitán elogia la contribución de Gyokeres
El centrocampista de los Gunners destacó la buena sintonía del vestuario y rindió un caluroso homenaje al delantero Viktor Gyokeres. Al elogiar el impacto del internacional sueco en su primera temporada en Inglaterra, Odegaard añadió: «Ha estado brillante desde que llegó.
Marca muchos goles importantes y, además, su forma de jugar atrae la atención de los rivales, lo que nos crea espacios.
Da todo en cada partido, trabaja mucho y siempre busca marcar la diferencia. Es un jugador especial y es fantástico tenerlo aquí.
Ha sido una gran primera temporada para él y ganar un trofeo en su llegada no está nada mal. Tenemos muchos líderes que se apoyan y asumen responsabilidades; esa es la clave de nuestro éxito».
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La etapa de Budapest espera a los finalistas
Este partido estrella es el 63.º y último del Arsenal en una temporada agotadora, un duro reto físico para el equipo de Arteta. Enfrente tendrá el letal ataque del PSG, liderado por Khvicha Kvaratskhelia, ante una defensa gunner históricamente sólida que aún no ha encajado goles en jugada en la fase eliminatoria. Un triunfo haría del Arsenal el cuarto equipo inglés en lograr el doblete de liga y Copa de Europa.