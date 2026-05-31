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Falko Blöding

Traducido por

«Estoy profundamente entristecido»: Ibrahima Konaté se sincera en su comunicado de despedida del Liverpool FC

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I. Konate

La salida del internacional francés Ibrahima Konaté del Liverpool FC ya es un hecho.

El domingo, el destronado campeón inglés anunció primero la marcha del exjugador de la Bundesliga. Poco después, Konate conmovió con un emotivo mensaje en las redes sociales.

  • «Me entristece no haberme despedido en el último partido», escribió el jugador de 27 años en Instagram, dirigiéndose a los aficionados del LFC. «Por entonces aún no sabía que sería la última vez que luciría esta camiseta ante vosotros». Sus palabras reflejan que Konaté se sorprendió por el fracaso de las negociaciones contractuales con el Liverpool.

    Las negociaciones para renovar su contrato, que expiraba, se alargaron varios meses, pero hace solo unas semanas todo parecía encaminado. A mediados de abril, tras ganar el derbi al Everton, afirmó: «Ha habido conversaciones con el club y estamos a punto de llegar a un acuerdo». L'Équipe añadió que solo quedaban detalles, y él concluyó: «Todo el mundo lo ha deseado y vamos por buen camino».

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  • konate⒞Getty Images

    Se rumorea que Ibrahima Konate podría fichar por el FC Bayern

    El acuerdo esperado no se concretó. Tras los rumores del viernes, el club aclaró el domingo: «El Liverpool FC confirma que Ibrahima Konaté dejará el club este verano al terminar su contrato». Konaté se va de Anfield con «agradecimiento y reconocimiento por su aportación», añadió el comunicado.

    Llegó en 2021 procedente del RB Leipzig por 40 millones de euros y conquistó la Premier League en 2025. «Llegué como un joven con grandes sueños y hoy me voy con recuerdos que atesoraré toda la vida», afirmó el defensa. «Ha sido un honor jugar en el Liverpool. No es una despedida fácil, pero ahora llega un nuevo reto y un nuevo capítulo. Nos vemos pronto».

    De momento se especula sobre su futuro: L'Équipe menciona a Chelsea, PSG y Bayern, mientras que Footmercato añade la opción de Al-Ittihad de Arabia Saudí.

  • Los fichajes más caros del Liverpool FC

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Aleksander IsakDelanteroNewcastle United2025145 millones de euros
    Florian WirtzCentrocampistaBayer Leverkusen2025125 millones de euros
    Hugo EkitikeDelanteroEintracht Fráncfort202595 millones de euros
    Darwin NúñezDelanteroBenfica202285 millones de euros
    Virgil van DijkDefensaSouthampton201884,65 millones de euros
    Alisson BeckerPorteroAS Roma201872,5 millones de euros
    Dominik SzoboszlaiCentrocampistaRB Leipzig202370 millones de euros
    Naby KeitaCentrocampistaRB Leipzig201860 millones de euros
    Luis DíazDelanteroFC Porto202249 millones de euros
    Milos KerkezDefensaAFC Bournemouth202546,9 millones de euros