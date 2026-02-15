Getty
«Estoy muy orgulloso de todos estos hitos», afirma Harry Kane, que revela su próximo objetivo tras convertirse en el primer inglés en marcar 500 goles en su carrera como delantero del Bayern de Múnich
El prolífico Kane alcanza los 500 goles en su carrera
Kane alcanzó un hito notable al marcar dos goles para el Bayern en su victoria en la Bundesliga sobre el Werder Bremen. El internacional inglés ayudó al equipo de Vincent Kompany a conseguir una victoria por 3-0 que les ha mantenido a seis puntos del Borussia Dortmund en la tabla de la primera división alemana.
El temible número 9 del Bayern abrió el marcador desde el punto de penalti, antes de marcar con un preciso disparo desde fuera del área tres minutos más tarde. Estos goles le llevaron a alcanzar los 500 tantos a lo largo de una carrera bastante notable.
Kane fija su próximo objetivo tras alcanzar un hito histórico
Kane es el máximo goleador histórico del Tottenham, con 280 goles a su favor. Marcó 16 goles durante una serie de cesiones en sus inicios en el norte de Londres. En 2023 fichó por el Allianz Arena.
Ha mantenido su impresionante nivel individual en Baviera, con 126 goles en 131 partidos con el Bayern. Ahora es campeón de la Bundesliga, tras romper su sequía de títulos, y cuenta con dos Botas de Oro más en su palmarés.
A nivel internacional, Kane se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la selección masculina de Inglaterra. Cuenta con 78 goles con los Tres Leones, en 112 partidos internacionales, y se prevé que supere el récord de Peter Shilton, que se sitúa en 125 partidos.
Kane está muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. En un mensaje de vídeo en las redes sociales, ha declarado: «Personalmente, estoy muy orgulloso de haber alcanzado los 500 goles en mi carrera. Todos estos hitos son algo de lo que me siento muy orgulloso. Intento asimilarlo y apreciarlo. Muchas gracias a todos mis compañeros de equipo a lo largo de los años, a todos los entrenadores y a todo el personal que me ha ayudado a conseguirlo».
Kane nunca ha sido el tipo de persona que se regodea en su propia gloria o se duerme en los laureles, y ya tiene la mirada puesta en lo que puede lograr a continuación. Añadió: «Como siempre, esperamos con ilusión el próximo partido, el próximo gol, y esperamos poder empezar a sumar algunos más y ver hasta dónde podemos llegar. Agradezco todos los mensajes y el apoyo, y ya estoy deseando que llegue la próxima semana».
¿Es Kane el mejor delantero centro de su generación?
Se considera que Kane se ha consolidado entre los mejores de todos los tiempos, y su antiguo compañero en el Tottenham, Fraizer Campbell, ha declarado a GOAL cuál es el lugar que ocupa el capitán de Inglaterra en ese grupo: «Está a la altura de los mejores. [Robert] Lewandowski es probablemente un jugador similar a él. Es tan bueno como él, si no mejor.
Es mérito suyo. Ha pasado de ser suplente en el Leicester en la Championship a ser el mejor número 9 del mundo. Sus números y sus goles no mienten, y eso no se consigue por casualidad, sino trabajando duro, con dedicación y haciendo lo que mejor sabes hacer, marcar goles semana tras semana. En mi opinión, es sin duda uno de los grandes de todos los tiempos».
Otro excompañero del Tottenham, Michel Vorm, ya había hablado con GOAL sobre la posición de Kane en la generación actual de temibles delanteros: «Lewandowski y Harry son más del mismo tipo de jugador que [Sergio] Agüero y [Luis] Suárez.
Para mí, es uno de los tres mejores delanteros de todos los tiempos en Europa. No hay ninguna duda. Quizás sea un poco parcial porque jugué con él y lo conozco, pero es un rematador fantástico. Lewandowski se parece más a él que Suárez. Agüero, obviamente, se retiró un poco antes. También era un delantero de primer nivel. Para mí, Harry está entre los tres mejores».
¿Qué le depara el futuro a Kane? Negociaciones contractuales y rumores sobre su traspaso.
Kane estará decidido a asegurarse el puesto número uno antes de colgar las botas, y no hay indicios de que eso vaya a suceder pronto. El Bayern ha iniciado las negociaciones para renovar el contrato de su emblemático jugador, que expira en 2027, y se le ha relacionado con un posible traspaso a otro equipo, ya que las cláusulas de rescisión pueden activarse en cada ventana de fichajes.
