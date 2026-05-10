«Estoy muy orgulloso de ellos»: Unai Emery afirma, de forma extraña, que está «muy contento» con el empate del Aston Villa ante el descendido Burnley

El entrenador interino del Burnley, Michael Jackson, se mostró satisfecho con la actuación del equipo, que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Ante la escasa afición local, Jackson declaró: «Entiendo perfectamente que venir al fútbol cuesta dinero. Los aficionados que han venido hoy han sido fantásticos y han apoyado al equipo; si pueden venir más, mejor».

En el Villa, la principal preocupación sigue siendo la forma física de la plantilla y Emery señaló: «Algunos están cansados, pero quieren jugar y están preparados. Hoy también era muy importante no tener jugadores lesionados».