Getty Images Sport
Traducido por
«¡Estoy muy cansado!» - Pep Guardiola explica cómo la victoria sobre el Arsenal ha agotado a los jugadores del Manchester City y expresa su preocupación por el estado del campo de Wembley
Guardiola advierte del agotamiento de la plantilla
Guardiola alertó sobre el desgaste físico y emocional de su plantilla antes de la semifinal de la FA Cup contra el Southampton en Wembley. El técnico reconoció que el exigente calendario, con un partido cada tres días, ha dejado al equipo exhausto. Además, el viaje a Londres y las condiciones del estadio le preocupan, pues la extenuante recta final de la temporada lleva a sus jugadores al límite.
- AFP
El entrenador del City admite que sus estrellas están «muy, muy cansadas»
Guardiola reconoció el desgaste físico y emocional de sus jugadores tras los últimos partidos. «La lucha por el título y los largos viajes nos han dejado agotados», admitió.
«El partido contra el Arsenal fue muy exigente emocionalmente, es normal», explicó Guardiola. «Tres días después [Burnley], tres días después [Southampton]. Nuestra gente estaba muy, muy cansada. Luego coger un tren, tres horas desde aquí hasta el hotel. El césped siempre está muy alto [en Wembley]. Todavía tengo muchos pensamientos en la cabeza».
Fricción rotacional y señales de alarma médicas
La falta de rotaciones ha generado tensión: los suplentes están frustrados por la escasez de minutos. Guardiola lo admitió, pero recordó que, con solo un gol encajado en cinco partidos, prefiere mantener el mismo once.
«Los jugadores que no juegan no están muy contentos», admitió. «En los últimos cinco o seis partidos hemos encajado solo un gol.
Ahora debo pensarlo, porque hoy, en el segundo día tras el partido contra el Burnley, la gente siempre está cansada y estamos un poco agotados. Algunos fisioterapeutas me han advertido que cuide a ciertos jugadores por su historial y para evitar lesiones. Si alguien se lesiona ahora, se acabó. Quiero tener a todos disponibles para el Everton hasta el final».
- AFP
El duelo en Wembley contra los Saints
El City se mide a un Southampton que ya demostró ser matagigantes tras eliminar al Arsenal. Guardiola sabe que un lapsus por cansancio podría esfumar el doblete nacional. Sin Rodri por lesión, debe elegir: mantener a los titulares agotados o dar chance a los suplentes frustrados. El desenlace en Wembley dirá si la caza de múltiples títulos del City sigue o si el desgaste físico finalmente pasa factura.