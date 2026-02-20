Getty Images Sport
Traducido por
«¡Estoy haciendo mis deberes!» - El director del Borussia Dortmund insinúa negociaciones contractuales ante el interés del Manchester United y el Chelsea por una estrella «increíblemente importante»
El Dortmund toma medidas para proteger a su mediocampista estrella.
El Dortmund se está preparando para iniciar negociaciones contractuales formales con Nmecha con el fin de evitar el creciente interés de la Premier League. El jugador de 25 años se ha convertido en una pieza clave del juego del BVB y recientemente brilló en la convincente victoria por 2-0 sobre el Atalanta en el partido de ida de la eliminatoria de la Champions League. Su capacidad para dictar el juego y crear ventajas numéricas lo ha convertido en indispensable para el gigante alemán.
La directiva del club está decidida a actuar antes de que se abra el mercado de fichajes de verano, consciente de que el valor de Nmecha está aumentando rápidamente en toda Europa. Tras fichar por el Wolfsburgo en 2023 por 30 millones de euros, el centrocampista ha acallado a sus críticos iniciales convirtiéndose en una figura insustituible en el equipo, con 34 apariciones en todas las competiciones esta temporada, cinco goles y tres asistencias. El Dortmund ahora lo ve como un pilar a largo plazo de su proyecto, en lugar de simplemente un activo para revender.
«Me ha impresionado mucho porque siempre es capaz de resolver situaciones de juego», declaró el director deportivo del Dortmund a Sky Sport. «Crea nuevos espacios y genera ventajas numéricas. Felix es un
o que está teniendo un gran impacto en estos momentos y es un jugador increíblemente importante».
- Getty Images Sport
Los gigantes de la Premier League rodean al exjugador del Manchester City.
La trayectoria de Nmecha como producto de la cantera del Manchester City lo convierte en un prospecto increíblemente atractivo para los clubes ingleses debido a su condición de «jugador local». Según se informa, el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham han incluido al internacional alemán en sus listas de candidatos. También se ha atribuido al Arsenal un interés en el versátil centrocampista, que encaja en el perfil táctico de varios entrenadores de primer nivel de la Premier League.
Aunque Nmecha tiene contrato hasta 2028, su salario actual, de aproximadamente 5 millones de euros al año, no refleja su condición de protagonista clave. El Dortmund quiere evitar una saga de traspasos prolongada, similar a las negociaciones en curso con el defensa Nico Schlotterbeck. Al ofrecerle una renovación en un futuro próximo, el BVB espera retenerlo a largo plazo o aumentar significativamente su valor de mercado de cara al Mundial de 2026.
«Equipos como el Manchester United, el City, el Tottenham y el Chelsea lo tienen en su lista de deseos desde hace mucho tiempo», explicó el experto en traspasos Patrick Berger en el podcast Sky Sport Auffe Süd . «También encajaría en el Arsenal. Estoy seguro de que pronto surgirá algo y tengo mucha curiosidad por ver cómo lo gestiona el BVB».
Kehl y los expertos opinan sobre el valor de Nmecha
Cuando Sky Sport le preguntó si el club estaba dispuesto a sentarse con Nmecha para negociar un nuevo contrato, Kehl se mostró confiado. «No se preocupen, estoy haciendo mis deberes», afirmó el director deportivo, dando a entender que el trabajo administrativo para la renovación ya está en marcha entre bastidores.
El excentrocampista del Bayern de Múnich Didi Hamann cree que Nmecha posee un perfil físico y técnico cada vez más raro en el fútbol moderno. «Nmecha tiene contrato hasta 2028. Dependiendo de cómo vaya el Mundial, me imagino que se sentarán con él para ver si quiere quedarse más tiempo en Dortmund», escribió Hamann en su columna.
Hamann destacó además que la trayectoria de Nmecha lo convierte en un jugador muy codiciado, independientemente de la duración de su contrato actual. «No hay muchos jugadores como él en Europa; hay un gran mercado para este tipo de jugadores. El Dortmund debe asegurarse de ser quien controle su futuro».
- Getty Images Sport
La atención se centra en la Bundesliga y los honores internacionales.
Con el «trabajo» en marcha en la oficina principal, Nmecha seguirá centrado en mantener su «explosión de rendimiento» en el campo. Si consigue mantener, o incluso mejorar, su estado de forma actual, sin duda se ganará un puesto en la selección alemana de Julian Nagelsmann para el Mundial de 2026.
A continuación, Nmecha buscará causar un impacto inmediato cuando el Dortmund se enfrente al RB Leipzig en la Bundesliga el sábado.
Anuncios