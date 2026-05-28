ATLANTA — Cuando se supo que el técnico de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, sonaba para el AC Milan, estaba en el nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación Estadounidense de Fútbol. Era tarde, tras el primer día de preparación para el Mundial. Mientras circulaban rumores sobre su futuro, Pochettino se sentó con su asistente de toda la vida, Jesús Pérez, el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, JT Batson, y el director de operaciones, Dan Helfrich, para planificar los siguientes pasos.

Según Pochettino y Batson, el diálogo era a largo plazo: Juegos Olímpicos, selecciones juveniles y formación de entrenadores. “Su cabeza no estaba en el Milan”, asegura Batson; hay demasiado por hacer en Estados Unidos.

Aun así, la noticia del miércoles conmocionó al fútbol estadounidense. Esa misma noche, mientras el equipo iniciaba su preparación mundialista, medios italianos vinculaban a su entrenador con un puesto enel extranjero. The Athletic confirmó más tarde que hubo contactos concretos entre el entorno de Pochettino y el AC Milan, y que ambas partes se reunieron la semana pasada antes de la concentración. El miércoles, Pochettino habló con la prensa y no desmintió los rumores, sino que explicó por qué no afectan en absoluto.

«Estamos comprometidos con la selección nacional hasta el final del Mundial», afirmó. «En casi dos años hemos recibido muchas propuestas, pero siempre decimos que cumpliremos el contrato hasta julio. Claro que nos han contactado; no voy a mentir. He hablado con gente de otros clubes, pero solo son charlas; tengo amigos en el fútbol y mi representante busca la mejor opción para el futuro. Es algo normal. Todos lo hacen. Hay muchos jugadores con contrato que conversan con otros equipos.

Si no estuviera comprometido, ¿qué haría aquí? Ahora estoy aquí y no me iré mañana».

La Federación Estadounidense de Fútbol asegura que estaba preparada para esta situación. Pochettino sigue siendo uno de los entrenadores más exitosos del fútbol, por eso lo contrataron. Era previsible que surgiera interés y que los clubes empezaran a sondearlo, con la pretemporada a semanas y su contrato a punto de acabar. Ahora es lógico que escuche y valore su futuro, ya sea seguir con Estados Unidos o buscar otro rumbo.

¿Motivo de preocupación? ¿Afectan los rumores a la preparación mundialista? ¿Seguirá pesando sobre Pochettino el tema del Milan? Quienes están en la concentración y quienes jugarán a sus órdenes este verano en el torneo más importante de sus vidas aseguran que no.