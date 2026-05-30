«Estoy al 100 %», afirma Ousmane Dembélé, listo para la final de la Liga de Campeones pese a sus lesiones, mientras que Achraf Hakimi también será titular con el PSG ante el Arsenal

Dembélé, primer miembro del PSG en atender a la prensa, aclaró que está en óptimas condiciones y elogió a sus rivales de la Premier League: «Nunca temí perderme la final. Tuve diez o quince días para prepararme. El cuerpo técnico hizo un gran trabajo gestionando el poco tiempo libre que tuvimos esta temporada. Me siento al 100 % en forma, y el resto de la plantilla también está lista.

El Arsenal es un gran equipo, como demuestra su título de la Premier League y su actuación en la fase de grupos. Se lo merecen: juegan bien, son fuertes en ataque y defensa, y además son peligrosos a balón parado».