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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

Estos pantalones suscitan muchas preguntas: Serge Gnabry celebra la victoria por 3-2 del Bayern de Múnich en Friburgo con una prenda muy peculiar

Friburgo vs Bayern Múnich
Friburgo
Bayern Múnich
Bundesliga
S. Gnabry
L. Goretzka
T. Bischof

De repente, mientras celebraba el 3-2 del FC Bayern de Múnich en Friburgo, Serge Gnabry llevaba unos calzoncillos con la cara de Leon Goretzka estampada por todas partes. Más tarde se sumó también una toalla. ¿A qué venía todo eso?

Quizá no le faltara razón a Lennart Karl al sentirse «invencible» tras marcar en el último segundo el 3-2 para el FC Bayern de Múnich en el minuto 9 del tiempo de descuento, en la jornada 28 de la Bundesliga contra el SC Friburgo; el Real Madrid quiere demostrar lo contrario el martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero quien más se habrá alegrado de la afortunada victoria in extremis del equipo muniqués habrá sido el aficionado que se llevó al estadio de Friburgo esas curiosas prendas, que luego provocaron gran hilaridad no solo entre los jugadores del Bayern.

  • Serge Gnabry feierte mit einer Hose mit Leon Goretzkas Gesicht drauf.Imago Images/Ulmer/Teamfoto

    Lennart Karl acababa de volver a ponerse la camiseta, de la que se había despojado para celebrar su gol, cuando Tom Bischof apareció de repente por la esquina con unos calzoncillos blancos que tenían impresa por todas partes la cara sonriente de su compañero de equipo Leon Goretzka.

    Después de que Goretzka rechazara amablemente ponerse esa prenda, tan espantosa como divertida, finalmente se la puso Serge Gnabry, para gran alegría de sus compañeros de equipo y de los aficionados del Bayern en el estadio.



    Más tarde apareció también una toalla gigante con la cara de Goretzka y su torso desnudo. Esto hizo reír a carcajadas incluso al propio Goretzka. No quedó del todo claro cuál era el motivo de la acción. Pero, al menos, los jugadores explicaron más tarde que no se trataba de una broma ni de una extraña muestra de afecto hacia el centrocampista, que se marcha este verano. Más bien, un aficionado del Bayern había llevado al estadio esas curiosas prendas. Y cuando Tom Bischof, autor de dos goles y héroe del partido, lo vio, se las tomó prestadas sin pensarlo dos veces y se las llevó a sus compañeros. Así fue como se produjo el especial desfile de moda de Gnabry.

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  • Vincent Kompany prefiere hablar del Real Madrid

    En la rueda de prensa posterior, también se le preguntó al entrenador Vincent Kompany por los nuevos artículos para aficionados. «No tengo ni idea», respondió el técnico entre risas cuando se le preguntó por los motivos de la iniciativa, y añadió, sin dejar de reír: «Pregúntenle al Real Madrid».

    Joshua Kimmich tampoco supo responder a la obvia pregunta sobre el porqué. Al menos pudo descartar que el Bayern fuera a celebrar a partir de ahora siempre con esos pantalones de colores. «Creo que los pantalones ya se han devuelto. Creo que el aficionado los quería de vuelta. Para él era importante». Es comprensible, al fin y al cabo, esa prenda ya había tenido sus cinco minutos de fama.

  • FC Bayern - Calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

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