«Estos bávaros dan miedo»: la prensa internacional se inclina ante la demostración de poderío del FCB contra el Atalanta de Bérgamo

Tuttosport: «El Bayern de Múnich es una apisonadora, el Atalanta queda eliminado tras el 1-6 en Bérgamo».

Gazzetta dello Sport: «¡Atalanta, así no se puede! Humillado en casa por un Bayern imparable: seis goles en contra, y podría haber sido mucho peor».

Goal Italia: «Olise sobresaliente, Gnabry imparable, Luis Díaz electrizante y Jackson sobresaliente, el Atalanta se vio claramente superado».

Corriere della Serra: «A los alemanes, que dejan inicialmente en el banquillo a Kane y Musiala, les bastan 25 minutos para destruir las esperanzas del Atalanta. Con tres goles por tiempo, el Bayern de Múnich ya vuela hacia los cuartos de final».