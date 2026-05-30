«Este cambio constante de selección es muy negativo y resta valor a las selecciones nacionales», subrayó Völler en una entrevista con el grupo mediático Funke.
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«Esto resta valor a las selecciones nacionales»: el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, quiere cambiar radicalmente una norma
«No puede ser que los jugadores puedan decidir constantemente para quién quieren jugar. Eso no está bien», afirmó Völler al criticar los estatutos de la FIFA. En 2020, el organismo modificó las normas y ahora se puede cambiar de selección si se han jugado como máximo tres partidos absolutos (sin contar torneos) antes de los 21 años y el último fue al menos tres años antes.
Hasta hace poco, un solo partido oficial con un país bastaba para fijar la selección. Antes de 2020 ya se permitía cambiar de federación tras amistosos. Un caso conocido es el del exjugador de la Bundesliga Jermaine Jones, quien en 2008 disputó tres amistosos con Alemania y en 2010 pasó a la selección de Estados Unidos, con la que jugó 69 partidos.
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Cambio de federación: Rudi Völler aboga por una normativa sencilla y clara
Völler critica la normativa actual porque no favorece la identificación con una selección. «O juegas por un país porque tu corazón está allí, o no», afirma el exdelantero alemán (90 partidos). «Decidirse tan tarde es un error».
Por ello, propone «una norma sencilla: decidir a más tardar a los 18 años por qué país se juega. Esa sería la mejor solución. Estoy firmemente convencido».
Así se evitaría que las federaciones inviertan en jugadores que, tras formarse en sus categorías inferiores, acaban defendiendo a otro país en la absoluta. Un ejemplo es el centrocampista del Bayer Leverkusen Ibrahim Maza, que jugó con la DFB en las categorías sub-18, sub-19 y sub-20, pero luego optó por Argelia y ahora disputará el Mundial con el país natal de su padre.
La DFB teme más ejemplos, como el del delantero sub-21 Nicolo Tresoldi (Club Brugge), quien podría elegir Italia o Argentina, o el del central del Werder Bremen Karim Coulibaly, seguido por Costa de Marfil pese a haber jugado con Alemania desde la sub-17.
En el caso de Jamal Musiala, la DFB fue la beneficiada.
Ya en noviembre pasado se le preguntó al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, por el aumento de los cambios de federación, y él se tomó el tema con relativa calma.
«Este tema lo veremos con más frecuencia en el futuro», afirmó al preguntársele por la decisión de Maza de jugar con Argelia. Dejó claro que esa elección debe ser una cuestión de corazón y que, por lo tanto, «solo quiero convencer a los jugadores que realmente sienten el deseo de jugar con Alemania. De lo contrario, no tiene sentido. Si Maza prefiere jugar con Argelia por cuestión de corazón, que lo haga; yo no seré quien le obligue a elegir Alemania. Es una pena, pues tiene gran talento, pero la selección va más allá del fútbol: aquí cuentan el corazón y las emociones».
En cambio, la DFB aprovechó la norma que permite cambiar de federación tras jugar en categorías inferiores, como ocurrió con Jamal Musiala, quien pasó gran parte de su infancia en Inglaterra y vistió la camiseta de las selecciones sub-15, sub-16, sub-17 y sub-21 de Inglaterra. Pocos meses después de su último partido con la sub-21 inglesa, y poco antes de cumplir 18 años, el hijo de madre alemana y padre nigeriano optó por la DFB en febrero de 2021 y debutó con la absoluta a las órdenes de Joachim Löw.
Lo mismo ocurrió con Felix Nmecha, quien se formó en Inglaterra y vistió las camisetas de las categorías sub-16, sub-18 y sub-19 de Inglaterra antes de optar por Alemania.
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Costa de Marfil intentó fichar a Jonathan Tah.
Además de Musiala y Nmecha, otros jugadores de la selección alemana podrían haber jugado con otras naciones: Aleksandar Pavlovic (Serbia), Jonathan Tah (Costa de Marfil), Jamie Leweling (Ghana) y Deniz Undav (Turquía).
Tah reveló que la federación marfileña lo cortejó antes del Mundial de 2014, cuando aún no integraba la selección alemana. Tenía 17 o 18 años cuando se pusieron en contacto conmigo. Pero lo rechacé relativamente rápido, y dos o tres años después ya estaba aquí», recordó el central del Bayern, cuyo padre es marfileño. De cara al duelo de grupo contra Costa de Marfil, añadió: «Tengo raíces allí y me siento vinculado al país».
Formado en las categorías inferiores de la DFB desde la sub-16, debutó con la absoluta en marzo de 2016 y ya suma 45 partidos. Todo indica que formará la pareja de centrales en el Mundial junto a Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund.