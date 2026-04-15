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Jonas Rütten

Traducido por

¡Esto nunca había pasado en el Real Madrid! Álvaro Arbeloa hace historia en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Álvaro Arbeloa

Para salvar la temporada, el Real Madrid debe ganar al Bayern de Múnich. El entrenador Álvaro Arbeloa alineó un once inicial histórico.

Por primera vez en la historia de la Liga de Campeones del Real Madrid, el once inicial no incluyó a ningún español. Tras la derrota 1-2 de la semana anterior, Arbeloa dejó fuera a los centrales Dean Huijsen y Thiago Pitarch. 

En su lugar alineó a Eder Militao junto a Antonio Rüdiger en el centro de la defensa y a Jude Bellingham en el medio con Federico Valverde. En total, Arbeloa hizo cuatro cambios respecto al partido de ida. 

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  • Ferland Mendy, con solo seis partidos esta temporada tras una larga lesión, reemplazó a Álvaro Carreras, desbordado por Michael Olise en la ida. Brahim Díaz también fue titular en el once ofensivo de Arbeloa.

    Para el Real Madrid, sobre todo para Arbeloa, la vuelta contra el Bayern es a vida o muerte, tal como lo definió Bellingham: una «final», un «partido a vida o muerte». 

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    El Real Madrid se enfrenta a una temporada sin títulos; Arbeloa se juega el puesto ante el Bayern

    En definitiva, para los blancos y para Bellingham está en juego salvar una temporada hasta ahora desastrosa tanto en Liga como en Copa. A nueve puntos del Barça con solo siete jornadas por delante, la Liga parece perdida, y en Copa cayeron en segunda ronda ante el Albacete. Fue el primer partido de Arbeloa tras la dimisión de Xabi Alonso después de perder la Supercopa.

    Bellingham cree que en Múnich tienen la última oportunidad para “olvidar todo lo malo de la temporada”. Fueron baja los jugadores clave Aurelien Tchouameni (sancionado por tarjetas) y el portero Thibaut Courtois (lesionado), además del defensa Raúl Asencio por gastroenteritis. 

    Además, la crisis de juego persiste: llevan tres partidos sin ganar, lo que hace tambalear el banquillo de Arbeloa. 

    Una eliminación en Múnich podría costarle el puesto. Quizás por eso se mostró demasiado belicoso antes del enfrentamiento decisivo: «Tuvimos muchas ocasiones y concedimos pocas. Ahora nos vamos a Alemania con la convicción de ganar allí y, si hace falta, morir».

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