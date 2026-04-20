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Erling Haaland Isabel Haugseng Johansen 2025Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

«¡Esto no me cuadra!» - Erling Haaland explica por qué su novia, Isabel Haugseng Johansen, «no está contenta» con el delantero del Manchester City

E. Haaland
Manchester City
Arsenal
Premier League

Erling Haaland reconoce que a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, no le gusta el desgaste físico de sus duelos en la Premier League. El delantero del Manchester City protagonizó un duro enfrentamiento con Gabriel Magalhães, del Arsenal, durante la decisiva victoria por 2-1 del domingo en el Etihad. Este duelo se ha convertido en una de las rivalidades más fascinantes de la liga en los últimos años.

  • Las huellas de la batalla en el Etihad

    En la ajustada victoria del City sobre el equipo de Mikel Arteta, ambos pesos pesados se enzarzaron en una lucha constante que desgarró sus camisetas y caldeó los ánimos durante los 90 minutos. En la segunda parte, Haaland tuvo que cambiarse de camiseta tras quedar destrozada en un forcejeo con Gabriel, quien luego pareció intentar darle un cabezazo y recibió solo amarilla.

    • Anuncios
  • Erling Haaland Gabriel Magalhaes Manchester City Arsenal 2025-26Getty

    La reacción de Isabel Haugseng Johansen

    Haaland admite que los arañazos que le dejan defensas como Gabriel complican su vida en casa. «¡Me tiraron de la camiseta y no pitó falta! Así es la Premier League: pura lucha libre. Muchos duelos y muchos arañazos. A veces a mi chica no le hace mucha gracia, ¡parece un poco raro! Pero esa es la realidad».

  • Un parón internacional muy oportuno

    A pesar de los «combates» sobre el terreno de juego, Haaland parece haber recuperado su forma física en la recta final de la lucha por el título. El exjugador del Borussia Dortmund agradeció a la selección noruega que gestionara su carga de trabajo durante la reciente concentración internacional, lo que le permitió recuperarse tras un calendario agotador con su club.

    «Me siento bien. Han sido unas semanas muy buenas desde los partidos internacionales», añadió Haaland. «Ya sabes cómo me siento: mira lo felices que estábamos después del partido. El parón con la selección fue bueno. Estoy muy contento de que me dijeran: "Relájate", después de haber jugado 50 partidos esta temporada».

  • Erling HaalandDarren Staples / AFP

    Listos para la recta final

    Con el Mundial y la recta final de la temporada nacional a la vista, Haaland considera esencial este descanso para su longevidad. Ahora se centra en mantener su racha goleadora mientras el Manchester City busca nuevos títulos en lo que describe como el periodo más decisivo de su carrera.

    Al explicar la importancia de su recuperación, dijo: «Y para prepararme para los dos meses más importantes de mi carrera, con el Mundial también. Estoy contento de que me hayan dejado relajarme y poner mi cuerpo a punto un poco, para luego volver al ataque».

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