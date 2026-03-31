¡Esto no le va a gustar a casi ningún aficionado de la selección alemana! Las polémicas declaraciones de Julian Nagelsmann se confirman

Woltemade correspondió a la confianza depositada en él por Nagelsmann con una actuación bastante convincente. Por su parte, Undav entró en juego tras el descanso en sustitución de Kai Havertz, quien volvió a cuajar una gran actuación y que, según la opinión de muchos aficionados, debería situarse por detrás de él debido a su larga baja por lesión. La entrada de Undav ya se había reclamado en la primera parte con cánticos inconfundibles de los seguidores alemanes presentes en Stuttgart, su ciudad de adopción.

Sin embargo, Nagelsmann volvió a justificar ante la ARD su decisión de no incluir a Undav en el once inicial antes del partido argumentando que este «es más bien un rematador» y que destaca sobre todo «cuando el rival ya está cansado. Sus cualidades se pierden un poco cuando tiene que trabajar mucho durante el partido». Además, si se echara atrás, podría «olvidarse de su credibilidad». Poco antes del final, Undav marcó el gol de la victoria por 2-1 entre el frenético júbilo de los aficionados. Así que el veredicto podría ser ahora: ¡Undav le ha dado una lección a Nagelsmann!

Sin embargo, eso no se ajusta del todo a la realidad, y es probable que a algunos aficionados críticos no les guste precisamente. Y es que Undav confirmó la valoración de Nagelsmann desde el primer segundo tras su entrada en el campo. En toda la primera parte, Undav solo tocó el balón 13 veces, dio dos pases erróneos y perdió sus dos duelos. El delantero, mal integrado en el juego, solo cumplió con nota la misión de ser un rematador. Posteriormente, afirmó que, aunque conocía su papel tras una «conversación con el seleccionador nacional», este «quizá podría cambiar con goles como este».

Sin embargo, el propio Nagelsmann dejó claro después que «más bien» eso no iba a cambiar. Por eso, ante una nueva pregunta sobre el papel, explicó con expresión seria: «Más bien improbable, ya que no mantengo estas conversaciones sobre los roles para marzo, sino para el Mundial». Y gracias a la clara comunicación en el equipo de la DFB, Undav también es consciente de ello, como ya había añadido tras expresar su esperanza: «Lo acepto». De hecho, Undav marcó la mayor parte de sus goles (16 de 23) con el VfB en la segunda parte, lo que respaldaba la justificación que Nagelsmann había dado anteriormente.

No obstante, su declaración en la rueda de prensa posterior fue, una vez más, cuanto menos desafortunada, al sugerir que Undav se pondría a sí mismo bajo presión con su deseo de ser titular: «En ese sentido, por mí está bien, siempre y cuando empiece a marcar menos goles. Si él mismo lo lleva bien, puede hacerlo».