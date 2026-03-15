«Esto no ha terminado»: Pep Guardiola envía un mensaje al Arsenal sobre el título de la Premier League tras otro tropiezo del Manchester City

Un factor clave en las dificultades del City ha sido la falta de goles, ya que Erling Haaland solo ha marcado tres veces en sus últimos 12 partidos de liga. Guardiola señaló esta falta de chispa en el último tercio del campo como la razón principal por la que el City ha perdido puntos cruciales contra equipos de la parte baja de la tabla.

«No marcamos suficientes goles. Le ha pasado mil millones de veces a este equipo en la última década, pero esta temporada nos ha costado», admitió Guardiola. «No creamos mucho peligro y eso no me gusta. Necesitas que tus jugadores tengan chispa en el último tercio. Para ganar la Premier League hay que ser más regular. En el pasado teníamos la regularidad para ganar y ganar y ganar, para encontrar siempre la manera. Esta temporada, al no marcar goles con la cantidad de ocasiones que hemos creado, nos han castigado».