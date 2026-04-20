En X, @Juventi14479858 dijo: «No me creo que fallara ese». @loaf_lift añadió: «Su deterioro en los remates de cabeza es terrible».

@Thanggou7 añadió: «Está acabado. Hasta mi abuelo habría marcado eso fácilmente. Ya no puede hacer lo único que se le da bien».

@21352366O añadió: «Hace tanto que no marca de cabeza que ya es ridículo».

Con más calma, @Abhixhek0428 añadió: «Era un remate clarísimo. No se imaginó que estaría tan cerca de la portería».



