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«¡Esto es ridículo!»: Cristiano Ronaldo es criticado por un grave fallo con el Al-Nassr que indigna a los aficionados
Ronaldo falla estrepitosamente un remate de cabeza sencillo
Ronaldo abrió el marcador con un disparo preciso desde el área a los 11 minutos, pero falló un gol claro en la segunda parte. El exdelantero de Manchester United y Real Madrid se desmarcó, entró al área pequeña y cabeceó alto un centro de Brozovic cuando tenía la portería vacía. Ronaldo, que ha construido su carrera aprovechando oportunidades similares, se llevó las manos a la cabeza, incrédulo, mientras algunos aficionados expresaban su furia en las redes sociales.
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Se ha señalado un «deterioro de la capacidad de orientación»
En X, @Juventi14479858 dijo: «No me creo que fallara ese». @loaf_lift añadió: «Su deterioro en los remates de cabeza es terrible».
@Thanggou7 añadió: «Está acabado. Hasta mi abuelo habría marcado eso fácilmente. Ya no puede hacer lo único que se le da bien».
@21352366O añadió: «Hace tanto que no marca de cabeza que ya es ridículo».
Con más calma, @Abhixhek0428 añadió: «Era un remate clarísimo. No se imaginó que estaría tan cerca de la portería».
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La carrera por la Bota de Oro con Toney
Es cierto que solo tres de los 26 goles que Ronaldo ha marcado esta temporada con el Al-Nassr han sido de cabeza. Aun así, el instinto goleador del cinco veces Balón de Oro sigue afilado: suma 24 tantos en la Liga Profesional Saudí, a solo tres del líder, Ivan Toney, que ha jugado dos partidos más con el Al-Ahli.
La primera corona saudí a la vista
Ronaldo está a un paso de su primer título con el Al-Nassr, líder de la Liga Profesional Saudí con ocho puntos de ventaja sobre el Al-Hilal, aunque con un partido más. Antes, el miércoles, disputará la ida de semifinales de la Liga de Campeones de la AFC ante el Al-Ahli SC de Catar, y el 29 de abril recibirá al Al-Ahli de Toney en la liga.