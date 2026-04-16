«¡Esto es demasiado!». Lennart Karl enfada a su asesor, Michael Ballack, tras la victoria del Bayern sobre el Real Madrid

Con pantalones, chaqueta, gorro de pitufo y zapatos rosas, Karl armó un revuelo. Antes del gran duelo, el vicecapitán Joshua Kimmich había pedido a los aficionados que acudieran de rojo.

«Se va a ganar la bronca en el vestuario», comentó Ballack, quien añadió que le enviaría un mensaje personal. Aleksandar Pavlovic sonrió y dijo: «Ya se conoce al chico: quiere llamar la atención».

Durante el partido se perdió gran parte del encuentro, incluido el gol en contra justo antes del descanso que puso el 2-3, pues ya había abandonado su sitio en el minuto 39. También llegó tarde al inicio de la segunda parte y no regresó a su lugar hasta el 52.

Ya se había perdido el 5-0 ante St. Pauli el sábado. El Bayern no ha revelado cuánto tiempo deberá prescindir Vincent Kompany del delantero.