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«Esto demuestra cómo es el equipo»: Curtis Jones critica al Everton por insinuar que habrían celebrado estar a dos puntos del Liverpool tras uno de sus «peores años»
Jones se burla de la mentalidad de los Toffees
El centrocampista del Liverpool fue claro tras la victoria por 2-1 en el último suspiro en el Hill Dickinson Stadium. En una entrevista con Viaplay, el canterano respondió a los rumores sobre la posibilidad de que el Everton alcanzara al Liverpool en la clasificación de la Premier League. Jones destacó la gran diferencia en las expectativas entre ambos clubes.
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«Demuestra al equipo lo que son»
«Esto muestra lo que somos nosotros y lo que son ellos», dijo Jones a la cadena. «Están celebrando estar a solo dos puntos de nosotros en uno de nuestros peores años. Si creen que eso es un trampolín, pues... pffft, no sé qué decir». El comentario llegó tras una tarde de júbilo para los Reds, que se colocaron ocho puntos por encima de sus rivales gracias al gol de la victoria de Virgil van Dijk en el minuto 110.
La victoria refuerza la opción del Liverpool de acabar entre los cinco primeros y lograr la Liga de Campeones, objetivo mínimo del equipo de Arne Slot en una temporada turbulenta.
«No pensamos en los equipos que nos están alcanzando. Solo miramos hacia adelante y sabemos que tenemos que jugar en la Liga de Campeones», añadió Jones.
Se agrava la crisis en la portería
Mientras la grada visitante celebraba con intensidad, Slot preocupaba por su portería. Con Alisson lesionado, Giorgi Mamardashvili fue trasladado al hospital tras un fuerte choque en la jugada del gol del Everton. El georgiano salió en camilla, lo que obligó al debut del tercer portero, Freddie Woodman.
En la rueda de prensa posterior, Slot confirmó: «Fue al hospital con una herida abierta. No será una lesión larga; veremos si está listo la próxima semana».
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La mirada puesta en los cinco primeros
La victoria mantiene al Liverpool en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones, cerca del Manchester United y el Aston Villa, y con siete puntos de ventaja sobre el Chelsea, sexto. Su calendario próximo dirá si la temporada termina en éxito. Incluye visitas al Crystal Palace y un clave duelo en Old Trafford ante el United.