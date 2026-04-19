AFP
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Estevao Willian «lloraba en el descanso», reveló Liam Rosenior, quien teme que pueda haberse lesionado tras la derrota del Chelsea ante el Manchester United
La decepción de Estevao en Stamford Bridge
La joven promesa vio truncada su noche tras detenerse de golpe mientras perseguía un pase en profundidad detrás de la zaga del Manchester United. Después de recibir atención médica en el campo, el extremo de 18 años señaló al banquillo que no podía seguir y se retiró cojeando directamente al túnel, dejando a los Blues sin su principal fuente de creatividad.
Tras el partido, Rosenior lo describió así: «Estaba devastado, lloraba en el descanso. Parece una lesión en el tendón de la corva». La lesión del brasileño agrava los problemas de un Chelsea que, por primera vez en más de un siglo, lleva cuatro partidos consecutivos de liga sin marcar.
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Enzo agrava los problemas de lesiones
Además de la baja de Estevao, el Chelsea perdió al campeón del mundo Enzo Fernández, que se retiró cojeando en los últimos minutos. El mediocampista de 25 años cayó mal en el área del United buscando el empate y fue reemplazado por Romeo Lavia. Rosenior confía en que el argentino solo sufra una lesión leve, aunque el momento es inoportuno, con un partido entre semana próximo. «Parece la pantorrilla. Ojalá solo sea un calambre; lo necesitamos para el martes», añadió el técnico. El cuerpo médico del Chelsea trabajará a contrarreloj para evaluar a ambos antes de la clave visita a Brighton.
Aumenta la presión tras una caída sin precedentes
La derrota 1-0 fue dura para Rosenior, que vio cómo su equipo golpeó cuatro veces la madera. A pesar de realizar 21 disparos contra cuatro del United, el Chelsea cayó por una jugada de Matheus Cunha. El técnico, de 41 años, reconoció su frustración por la falta de puntería que deja al equipo a cuatro puntos de la Liga de Campeones.
«Es muy difícil. Hoy ellos han tenido un solo tiro a puerta mientras nosotros jugábamos con 10 hombres. Hemos lanzado oleadas de ataque y hemos estrellado el balón contra los postes, creo que cuatro veces. No quiero que mi equipo sienta que todo está en nuestra contra. Tenemos que seguir luchando», declaró Rosenior. «Fallamos en defensa y nos castigan; cualquier error acaba en gol y eso debe cambiar».
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La lucha por el top-5 es una montaña que escalar.
El Chelsea está a cuatro puntos del Liverpool, que además tiene un partido menos. La ruta a la Liga de Campeones se complica. Pese a la mala racha y a la frustración de parte de la afición de Stamford Bridge, Rosenior insiste en que puede enderezar el rumbo y lograr el quinto puesto.
Preguntado por la presión sobre su puesto, se mostró desafiante: «Yo me pongo más presión. Debemos seguir trabajando con el cuerpo técnico y los jugadores para revertir la situación». Sobre la clasificación a la Liga de Campeones, respondió: «Por supuesto». Pero, sin Estevao y quizá sin Fernández, esa meta se ha vuelto una montaña más difícil de escalar.