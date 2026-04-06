Aunque Manuel Neuer ya ha anunciado su retirada de la selección nacional tras la Eurocopa de 2024, que se disputará en casa, nunca cesan del todo las especulaciones sobre un posible regreso a la selección alemana. Sin embargo, según Lothar Matthäus, las posibilidades son nulas, y el motivo es el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann.
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«Este mantel está tan destrozado que ni siquiera el mejor sastre podría remendarlo»: parece que la relación entre Manuel Neuer y Julian Nagelsmann está completamente rota
«Ya vemos cómo se ha comportado Julian Nagelsmann en los últimos meses. Ni siquiera se había dado cuenta de que había cumplido 40 años», dijo Matthäus en Sky90.
«El día que se disputó el partido en Suiza, se presentó ante las cámaras. Le preguntaron si hoy había felicitado a alguien por su 40.º cumpleaños. Entonces, Julian Nagelsmann dijo: “¿Quién cumple hoy 40 años?”. Sabía que Neuer cumplía 40. Toda Alemania lo sabía, toda Europa lo sabía, todos los aficionados al fútbol sabían que Manuel Neuer cumplía 40 años, y entonces uno no se pone así delante de la cámara. Así que este mantel está tan cortado que ni siquiera el mejor sastre podría remendarlo», explicó el jugador con más partidos internacionales de la historia.
Lothar Matthäus: «Manuel Neuer sigue estando entre los cinco mejores del mundo»
Neuer defendió la portería de la selección alemana por última vez en la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa celebrada en casa en julio de 2024. Tras el torneo, el internacional, con 124 partidos a sus espaldas, anunció su retirada de la selección alemana.
En un principio, la portería parecía estar perfectamente cubierta: con Marc-André ter Stegen, un guardameta de talla mundial llevaba años esperando su oportunidad detrás de Neuer. Sin embargo, las lesiones graves y recurrentes frenaron su carrera una y otra vez en los últimos tiempos. En el FC Barcelona fue descartado y cedido hasta el final de la temporada al FC Girona, rival en la liga. Pero allí tampoco ha podido disputar más que dos partidos debido a las lesiones, por lo que actualmente Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, es el principal candidato al puesto de portero titular de Alemania.
Debido también a los persistentes problemas de lesiones de ter Stegen, se han intensificado las voces que piden el regreso de Neuer a la selección alemana. Si por Matthäus fuera, el cinco veces mejor portero del mundo seguiría siendo la mejor opción a pesar de su avanzada edad: «Yo diría también que, si Manuel Neuer está sano y tiene minutos de juego, sigue estando entre los cinco mejores del mundo. Y los demás que tenemos no están entre los cinco mejores del mundo».
De todos modos, a Nagelsmann ya no le queda mucho tiempo para darle vueltas al tema: el Mundial comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Alemania se enfrentará en el Grupo E a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Manuel Neuer: estadísticas de la temporada 2025/26
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