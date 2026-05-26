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«Este es el momento de Lamine Yamal»: el referente de la selección española, «increíblemente ilusionado» con el Mundial a pesar de la lesión, mientras Luis de la Fuente confirma su plan para la fase de grupos
El entrenador expone sus expectativas para el torneo
Tras anunciar la lista de 26 jugadores, De la Fuente explicó en una entrevista televisiva su plan para el Mundial. España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde con las estrellas lesionadas Yamal y Mikel Merino en la expedición. Aunque Yamal se perdió el final de la Liga por una lesión muscular, el cuerpo técnico confía en que estará listo.
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De la Fuente exige resultados inmediatos
Al referirse a la enorme expectación que rodea a su joven delantero, De la Fuente declaró en «Los Desayunos»deRTVE y EFE: «Está muy emocionado y con muchas ganas. Es muy joven, pero maduro, y sabe que este es su momento. En la vida hay que aprovechar las oportunidades.
Nunca se sabe cómo estarás en el próximo Mundial. Este es el momento de Lamine Yamal. Es muy bueno y mejorará porque sus compañeros le ayudarán a rendir al máximo. Tenemos a los mejores del mundo en muchas posiciones, y eso le beneficiará aún más».
Se han aclarado los detalles sobre la gestión de la plantilla
El seleccionador destacó la buena dinámica del grupo, con la llegada de Eric García y el regreso de Merino, del Arsenal, tras su lesión. Es la primera vez que España acude a un Mundial sin jugadores del Real Madrid, tras las ausencias de Carvajal, Huijsen, Gonzalo García y Fran García.
Sobre Yamal y los lesionados, De la Fuente añadió: «La situación de los jugadores lesionados es buena, considerando en qué punto del proceso de recuperación se encuentra cada uno. Si somos optimistas, todos estarán disponibles para el primer partido. Entonces valoraremos si les conviene jugar, pero nuestra atención se centra en algo más allá del debut».
- AFP
¿Y ahora qué?
España llega al torneo con la presión de ser campeona de Europa y se medirá a rivales que también aspiran al título. El cuerpo técnico usará la próxima concentración para controlar la forma física de cada jugador y que el equipo esté listo para la exigente fase de grupos. La Roja se enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay en el Grupo H.