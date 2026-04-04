Es probable que el Borussia Dortmund se enfrente a una gran reestructuración en su línea ofensiva el próximo verano: Julian Brandt abandonará el club y el delantero Serhou Guirassy también estaría dispuesto a dejarlo. La leyenda del BVB, Kevin Großkreutz, plantea ahora un posible sustituto.
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«¡Este encajaría bien en el BVB!». Según Kevin Großkreutz, el sucesor de Serhou Guirassy tiene que convertirse en una estrella en ascenso de la Bundesliga
«Estaría genial. Creo que es un buen tipo y sabe de dónde viene. Encajaría bien en el BVB», comentó con entusiasmo Großkreutz en el podcast «Viertelstunde Fußball» de su amigo Fisnik Asllani, quien actualmente tiene contrato con el TSG Hoffenheim hasta 2029, pero que, según Großkreutz, «no encaja del todo en el club en el que está ahora».
En cambio, al jugador de 37 años, que disputó más de 230 partidos con los amarillos y negros, le gustaría ver a Asllani en Dortmund. «Sería genial. Podría ser un jugador del Dortmund», continuó Großkreutz, quien también le recomendó personalmente al internacional kosovar el cambio de equipo.
«Hubo un titular que decía que Asllani podría fichar por el BVB», recuerda Großkreutz. «Entonces le escribí: “Ven de una vez. ¡Mira, mejor que aquí no se puede estar!”». Y es que el excentrocampista del BVB «escribe con él a menudo. Nos conocimos en algún sitio y desde entonces hemos mantenido el contacto de vez en cuando».
Fisnik Asllani: ¿El Barça en lugar del Bayern y el BVB?
Por el contrario, no se sabe si ya ha habido contacto con el club del entrenador Niko Kovac, pero sí se sabe que la joven promesa de 23 años, que ha aportado hasta ahora nueve goles y ocho asistencias en 28 partidos con el Hoffenheim esta temporada, ya ha hablado con el FC Barcelona, tal y como confirmó recientemente su agente.
«El Barcelona tiene un interés serio en estos momentos. Ha habido contacto con los catalanes», declaró Ayman Dahmani a Erem News. Sin embargo, el agente también señaló que Asllani solo podría abandonar el Hoffenheim si se activara su cláusula de rescisión. Según el diario deportivo español Mundo Deportivo, esta oscila entre los 25 y los 29 millones de euros.
Por el contrario, el BVB no debería temer la competencia del FC Bayern de Múnich, con el que también se ha relacionado a Asllani. Al parecer, el campeón alemán, a pesar de las conversaciones, ha descartado su fichaje porque los responsables lo consideran demasiado lento.
Sin embargo, si el fichaje por el Dortmund no sale adelante, al parecer el BVB ya tiene en el punto de mira a otro delantero: Nicolo Tresoldi. El internacional alemán sub-21 querría dejar el FC Brujas este verano tras una gran temporada y aspira a dar el salto a la Bundesliga.
Fisnik Asllani: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Bundesliga
26
8
7
Copa DFB
2
1
1