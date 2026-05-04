Matheus Cunha y Benjamin Sesko dieron al United una ventaja temprana que recordaba a las goleadas que el Liverpool les había propinado en los últimos cinco años (5-0 y 7-0). Sin embargo, los locales desperdiciaron la ventaja tras dos errores de Amad Diallo y Senne Lammens, que aprovecharon los certeros Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo.

Afortunadamente para los locales, apareció Mainoo, su único canterano, para marcar con calma el gol de la victoria desde fuera del área. Hace solo unos meses su futuro en el club parecía incierto por la tozudez de Ruben Amorim, pero ahora se le ve como el futuro del United. Lo mismo vale para Michael Carrick, que ya merece un contrato fijo con Sir Jim Ratcliffe tras asegurar la Champions en su tercera temporada como copropietario.

Para Liverpool, en cambio, Andy Robertson fue el peor en su despedida de Old Trafford y Arne Slot volvió a excusarse tras perder contra un grande.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de Old Trafford...