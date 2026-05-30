Rafinha admitió que Luis Enrique exige mucho físicamente y que sus primeros entrenamientos son “militares”. El centrocampista, que siguió a Enrique del Celta al Barcelona, se alegró de llegar al primer equipo en el segundo año del técnico, tras oír horrorosas historias de la primera temporada.

En una entrevista con Alberto Edjogo-Owono, Rafinha lo confirmó: «Tuve suerte de llegar en su segundo año. El primero fue de montañas y trabajo físico; una locura. Mi hermano me lo explicó; era un entrenamiento físico militar. Después, con Rafael Pol, el método mejoró, pero la intensidad de Luis Enrique sigue ahí», recordó el exjugador del PSG.