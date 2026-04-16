El italiano propuso reducir cada parte a 25 minutos, idea que el miércoles en el Allianz Arena demostró su absurdez. En una primera parte trepidante se marcaron cinco goles: el Bayern remontó dos veces ante un Real Madrid resurgido, pero Kylian Mbappé devolvió la ventaja a los blancos justo antes del descanso, dejando el global 3-3.
La eliminatoria seguía abierta: el Bayern dominaba, pero el Madrid golpeaba al contraataque. A cinco minutos del final, Eduardo Camavinga vio la segunda amarilla. Los locales aprovecharon la superioridad: Luis Díaz volvió a adelantar a los bávaros y, en el último suspiro, Michael Olise sentenció con un golazo.
A continuación, GOAL repasa los grandes ganadores y perdedores de una noche dramática en Múnich, en la que el Bayern venció al Real Madrid 4-3 y 6-4 en el global.