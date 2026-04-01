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«Estaría dispuesto a rebajar mi salario»: João Cancelo da una pista importante sobre su futuro tras su cesión al Barcelona
La estrella portuguesa sopesa sus opciones
El lateral de 31 años está cuajando una temporada de cesión muy productiva en Cataluña, tras haber sumado un gol y cuatro asistencias en 12 partidos desde su llegada en enero. Aunque, según se informa, el Barcelona está interesado en hacer permanente su fichaje este verano, el Al-Hilal, club propietario de Cancelo, sigue teniendo su ficha hasta junio de 2027. A pesar de que su prioridad inmediata es ayudar al Blaugrana, el defensa ha expresado públicamente su profundo deseo de regresar algún día al club donde comenzó su carrera profesional.
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Un romántico regreso a Lisboa
Cancelo, formado en la prestigiosa cantera del Benfica, solo disputó un partido con el primer equipo del gigante portugués en la temporada 2013-14 antes de consolidarse como uno de los mejores laterales de Europa en el Valencia, la Juventus y el Manchester City. En unas sinceras declaraciones a Canal 11, el defensa reveló que cualquier posible regreso al Estadio da Luz estaría motivado por el cariño al club más que por una recompensa económica. Afirmó: «Ya he ganado más de lo que esperaba, pero jugar en el Benfica es como el baloncesto: es por amor al juego. Estaría dispuesto a rebajar mi salario».
Dificultades financieras y estrategia de traspasos
La posibilidad de un traspaso definitivo al Barça sigue siendo complicada, ya que es poco probable que el Al-Hilal acepte una salida gratuita de un jugador que fichó del Manchester City por 25 millones de euros (21,2 millones de libras) en el verano de 2024. Si bien la delicada situación económica del Barcelona exige fichajes de bajo coste, el gigante saudí se mantendrá firme en exigir una cantidad significativa para recuperar esa inversión inicial. En consecuencia, la disposición del defensa a aceptar una reducción salarial sustancial podría ser el factor decisivo para desbloquear la actual situación de estancamiento entre las tres partes, aunque también es posible que el Benfica entre en escena tras su última revelación.
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Negociaciones cruciales y objetivos europeos
El Barcelona de Hansi Flick lidera actualmente la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de solo nueve jornadas, y además se está preparando para un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de gran importancia contra el Atlético de Madrid. Cancelo debe ahora equilibrar sus ambiciones románticas a largo plazo con estas exigencias tácticas inmediatas, ahora que la temporada llega a su recta final. Su rendimiento durante esta decisiva recta final determinará en última instancia el poder de negociación del Barcelona cuando finalmente se sienten a negociar un contrato definitivo con el Al-Hilal.