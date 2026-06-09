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¿Estará Neymar listo para el Mundial? Brasil ofrece información actualizada sobre su lesión
Los resultados de la resonancia magnética son alentadores para Brasil.
La última resonancia magnética de Neymar muestra una evolución positiva de su lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha. La lesión ocurrió el 17 de mayo con el Santos. La CBF confirmó que los resultados son alentadores y que el delantero avanza según lo previsto en su rehabilitación. El equipo médico mantiene los plazos establecidos.
Pese a las buenas noticias, Brasil no planea apresurar su regreso; la prioridad es que termine su recuperación y preparación física antes de volver a la competición.
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La CBF confirma los avances en la rehabilitación
El equipo médico de Brasil avanza con cautela para evitar que Neymar sufra nuevos contratiempos que pongan en riesgo su participación en las próximas fases del torneo. El plan prevé incrementar gradualmente su carga de trabajo antes de autorizar su regreso a la competición. La CBF informó sobre la situación del jugador en un comunicado oficial tras la resonancia magnética del lunes.
El parte médico indica que la resonancia de este lunes confirma la buena evolución de su tratamiento y que seguirá con la recuperación y preparación física programada.
Brasil prioriza la recuperación física a largo plazo sobre un regreso prematuro.
La recuperación de Neymar avanza rápido, pero se espera que el primer partido de Brasil contra Marruecos llegue demasiado pronto para él. Seguirá su rehabilitación y probablemente se pierda ese encuentro. El plan es tenerlo listo para las últimas jornadas de la fase de grupos y, sobre todo, para las eliminatorias.
De momento se centra en el trabajo físico en el gimnasio y la fisioterapia, y si todo va bien, pronto empezará a entrenar sobre el césped.
- AFP
El partido contra Haití es un objetivo realista.
Brasil debutará en el Mundial ante Marruecos sin Neymar. Su regreso podría producirse el 20 de junio contra Haití, lo que le daría ritmo de juego para el cierre del grupo ante Escocia el 24 de junio y para la fase decisiva.